В понедельник Лагард предстанет перед судом по делу о служебной халатности

Об этом она заявила в эфире телеканала France 2 в воскресенье, передает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

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"Думаю, все мы порой бываем небрежны. Я выполняла свою работу настолько хорошо, насколько могла, в пределах своих познаний", – сказала Лагард.

Если руководителя МВФ признают виновной в халатности, которая привела к необоснованной выплате из бюджета 400 миллионов евро бизнесмену Бернару Тапи, ей грозит до двух лет лишения свободы и штраф в 15 тысяч евро.

Исполнительный совет МВФ заявил, что не сомневается в компетенции директора-распорядителя.

Кристин Лагард предстанет перед специальным судом для членов правительства. Судебный процесс продлится до 20 декабря и будет пятым в истории трибунала, который состоит из трех судей и шести депутатов от обоих – верхней и нижней – палат парламента Франции.