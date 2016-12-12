Гройсман выразил соболезнования пострадавшим в результате терактов в Турции и Египте

«Потрясен новостями из Турции и Египта: опять теракты, многочисленные человеческие жертвы. Глубоко сочувствую пострадавшим и их семьям.

Терроризм не имеет никаких оправданий и никогда не будет иметь! Украина разделяет боль понесенных сегодня потерь», - написал он в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, вечером 10 декабря в Стамбуле рядом с футбольным стадионом прогремели два взрыва. По последним данным, в результате терактов погибли 38 человек.

Теракт в Египте был совершен в воскресенье утром на территории коптской церкви. Погибло около 30 человек.