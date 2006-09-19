Новая военная доктрина России: США и НАТО приравнены к террористам

На одном из ближайших заседаний правительства будет рассмотрен проект новой военной доктрины России, который готовился экспертной группой Министерства обороны. Вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов внесет свои коррективы, чтобы лично представить документ в Белом доме. Крайний срок рассмотрения - 1 октября.

Работа над проектом велась в обстановке особой секретности, но тем не менее СМИ стали известны некоторые ключевые положения документа. Если концепция будет принята, Россия сможет вмешиваться в приграничные конфликты, закрывать глаза на распространение ядерного оружия и бороться с вероятными противниками - США, НАТО и международным терроризмом.

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