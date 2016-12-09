Суд в Турции закрыл дело о нападении Израиля на гуманитарную флотилию

О закрытии дела, которое стало следствием соглашения о примирении между Турцией и Израилем, сообщил адвокат одной из семей жертв нападения, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В августе 2016 года парламент Турции одобрил соглашение о примирении с Израилем. Согласно соглашению, израильская сторона выплатит Турции компенсацию в размере 20 миллионов долларов, а в ответ граждане Израиля не будут привлекаться к ответственности в связи с инцидентом 6-летней давности. Кроме того, соглашение позволяет Турции осуществлять гуманитарные поставки в сектор Газа.

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Отношения между Турцией и Израилем были прерваны после того, как так называемая "флотилия свободы" или "флотилия мира" – группа из шести судов с гуманитарной помощью для палестинцев, которую в значительной степени снарядила Турция, – пыталась 31 мая 2010 года, несмотря на предупреждения израильской стороны, нарушить установленную Израилем морскую блокаду Сектора Газа, контролируемого радикальной антиизраильской группировкой ХАМАС.

На суда высадился израильский десант, чтобы остановить их движение к Газы. В столкновениях, которые возникли на борту одного из судов Mavi Marmara, погибли 10 пропалестинских активистов-граждан Турции (один из них имел также гражданство США).

Еще почти 190 активистов, по турецким данным, были травмированы в результате рейда. Активисты заявляли, что израильтяне стреляли в них безосновательно; израильские военные утверждают, что именно нападение активистов заставило их обороняться.

Действия Израиля в отношении флотилии также остро критиковало международное сообщество. В то же время израильское расследование не нашло нарушений международного права в действиях десантников. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее признал, что в действиях десантников были ошибки.

Израиль настаивает, что блокада Газы необходима, чтобы не допустить попадания оружия в руки радикалов, а гуманитарную помощь палестинцам необходимо доставлять через территорию Израиля для контроля ее содержимого.