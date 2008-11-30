В России говорят, что американские ракеты могут влететь в окно Медведева

В случае размещения американских ракет в Польше в рамках развертывания третьего позиционного района ПРО в Европе, они будут способны через 4 минуты поразить Кремль.

Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал Постоянный представитель России в НАТО Дмитрий РОГОЗИН.

«В случае размещения этих ракет на территории Польши эти ракеты с помощью радара способны менять траекторию полета и быть использованы для уничтожения наземных целей. До Москвы они могут лететь 4 минуты и по своей точности таковы, что могут влететь в окно президентского кабинета в Кремле», - сказал Д.РОГОЗИН.

Он убежден, что размещение элементов американской ПРО предполагает возможность "обезоруживающего, дезорганизующего" удара по столице России.

Д.РОГОЗИН подчеркнул, что РФ не имеет права не дать военно-технический ответ на эту угрозу, поэтому Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия развернет оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

«Они («Искандер») способны поражать объекты на той глубине европейского континента, которые с точки зрения способа поражения и масштабов поражения могут считаться существенным для любого ответа на любые угрозы», - сказал он.