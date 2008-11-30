150 китов погибли на побережье Австралии

По крайней мере 150 китов погибли, прибившись к западному берегу Тасмании.

Как передает Газета.ru, животные, оказавшиеся в бедственном положении, были обнаружены в субботу еще живыми, однако попытки спасти их не увенчались успехом – киты натолкнулись на камни и были тяжело ранены.

Животные периодически выбрасываются на берег в Австралии и Новой Зеландии, однако ученые не могут назвать тому точную причину. Возможно, поведение китов связано с нарушением эхолокации, вызванным повышенной активностью в океане человека, чья деятельность препятствует передаче высокочастотных звуковых сигналов. Животные используют эхолокацию для ориентации в пространстве.