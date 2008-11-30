Взрывы в Бангкоке: число раненых возросло до 70 человек

В Бангкоке до 70 человек возросло число раненых в результате ночных взрывов.

Как передает ИТАР-ТАСС, один мощный взрыв прогремел во дворе осажденного демонстрантами Дома правительства, три взрыва - около телевизионной станции ASTV, а также в аэропорту Дон Муанг.

Кроме того, вчера вечером взрывное устройство сработало на рынке Клонгтой, где по сообщениям местных СМИ, пострадали 17 продавцов, митингующих против повышения цен за арендную плату.