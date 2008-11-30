Взрывы в Бангкоке: число раненых возросло до 70 человек
10:05, 30 ноября 2008Мир
1481 0
Митинги продолжаются
В Бангкоке до 70 человек возросло число раненых в результате ночных взрывов.
Как передает ИТАР-ТАСС, один мощный взрыв прогремел во дворе осажденного демонстрантами Дома правительства, три взрыва - около телевизионной станции ASTV, а также в аэропорту Дон Муанг.
Кроме того, вчера вечером взрывное устройство сработало на рынке Клонгтой, где по сообщениям местных СМИ, пострадали 17 продавцов, митингующих против повышения цен за арендную плату.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter