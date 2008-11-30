Саакашвили про Обаму, Осетию, руки Москвы и XXI век

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что избранный президент США Барак Обама заверил его в поддержке Грузии.

"Я недавно переговорил с избранным президентом США, который уверил меня, что продолжит поддерживать Грузию всеми своими силами", - сказал Саакашвили в интервью итальянской газете "Репубблика", отвечая на вопрос о том, каким видит отношения США и Грузии.

Основной темой интервью Саакашвили стало обсуждение грузино-российского конфликта, его причин и последствий.

Саакашвили заявил, что атака на Южную Осетию была необходима для национальной безопасности Грузии, и поставил под сомнение сообщения о жертвах в Южной Осетии.

"Это было трудное решение, но каждое западное правительство сделало бы то же самое, чтобы не поставить в опасность граждан своей страны... Около наших границ скапливались российские войска, и ежедневно в Южной Осетии происходили преступления на этнической почве", - утверждает президент Грузии.

"И потом, кто говорит, что грузинский обстрел принес две тысячи погибших? Только россияне", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему Грузия не может признать независимость Южной Осетии, Саакашвили заявил, что не все граждане Южной Осетии хотят быть с Москвой.

"Пять тысяч беженцев из Южной Осетии сейчас находятся в Тбилиси. Это показывает, что не все хотят попасть в руки Москвы. И не только: мне кажется абсурдным, что в XXI веке есть нация, которая хочет перекроить границы своего соседа", - цитирует его РИА “Новости”.

В интервью была затронута и тема возможной смены власти в Грузии.

"Это старая история, которую россияне продолжают повторять с целью пропаганды. Вы хотите знать, кто способен избрать нового грузинского лидера? Только народ Грузии", - ответил Саакашвили.