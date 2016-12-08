В составе Frontex заработало подразделение быстрого реагирования

Как предполагается, Frontex теперь сможет в предельно сжатые сроки направлять до 1500 пограничников на помощь странам-членам ЕС в чрезвычайных ситуациях, передает Русская служба Би-Би-Си.

Подразделение состоит из офицеров пограничного контроля, экспертов в области дактилоскопии, специалистов по оформлению регистрации, проверке документов и установлению гражданства.

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Как ранее пояснил глава Frontex Фабрис Лежери, большинство сотрудников нового подразделения в ближайшее время будут работать в Италии, куда прибывает большое число нелегальных мигрантов и беженцев.

На внешних границах ЕС уже работают 1200 сотрудников Frontex.

По данным Международной организации по миграции, в Европу за 11 месяцев этого года прибыло более 350 тысяч человек. Большая часть переселенцев прибыла в Грецию и Италию: в Греции высадились около 172 тысяч мигрантов и беженцев, в Италии - более 173 тысяч.