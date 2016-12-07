Neue Zürcher Zeitung: Расчетливая непредсказуемость Трампа

Об этом пишет Питер Винклер в статье "Расчетливая непредсказуемость Трампа", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Изначально телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Тайваня казался просто необдуманным поступком. Будущий глава Белого дома написал в Twitter большими буквами, что, в конце концов, звонил не он. Будущий вице-президент Майк Пенс и назначенный начальник штаба Трампа, Райнс Прибус, подтвердили это высказывание в воскресном ток-шоу. Они сообщили, что в этом случае речь идет всего лишь о маленьком милом жесте президента Цай Инвэнь.

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Запланировано заранее

Но в воскресенье вечером, после того, как Пекин узнал о разговоре, все это внезапно стало небольшой неудачей из-за "дешевых трюков" националистического руководства в Тайване, написал Трамп. Его твит взорвал не только ограниченные рамки социальной сети, и его пришлось опубликовать в два этапа. Послание также нарушило дипломатические традиции и попало в самое сердце американо-китайских проблем: торговых отношений и экспансии Китая в Южно-Китайском море. Не хватало только указания на Северную Корею, и наступил бы полный хаос.

"Washington Post" и другие американские СМИ еще могли доказать, что американские эмиссары и посредники готовили звонок из Тайваня в течение многих недель, но версия о неудаче или небольшом красивом жесте перечеркнула эту возможность. До сих пор непонятно, чего хотел добиться Трамп и его советники своей дипломатической оценкой Цай. Ясно только, что в ходе кампании Трамп часто подчеркивал, что он будет непредсказуемым во внешней политике. Он доказал это, использовав свою Twitter-дипломатию в отношении Китая.

Как и прежде во время избирательной кампании, он также сумел пробудить от сна праведных внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. Высокопоставленные представители распушили перья и многозначительно зашептали, что с 1979 года ни один американский президент не решался говорить с главой государства на Тайване – чтобы не усугублять отношения с Китаем. Некоторые эксперты полагают, что Трамп просто хочет выбрать новую политику в отношении Китая.

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Можно спорить о том, является ли Twitter правильным форматом для объявления об изменении курса с непредсказуемыми последствиями. Но никто не должен сомневаться в том, что Трамп имеет право счесть текущую политику США в отношении Китая слишком слабой и пересмотреть ее. Трамп – бизнесмен, который гордится своим умением вести переговоры. Возможно, застать врасплох и вселить неуверенность в противника – это его инструменты на начальном этапе.

Игра началась

Нет никаких сомнений в том, что Пекин услышал сообщение. В зарубежном издании газеты коммунистической партии Китай пригрозил, что проблемы в китайско-американских отношениях неизбежно приведут к проблемам для самих США. Итак, игра началась. И если Трамп не просто блефовал, будет интересно посмотреть, как он будет решать сложные проблемы, особенно вопрос Северной Кореи. Пока внешнеполитическая верхушка в Вашингтоне, ссылаясь на режим в Пхеньяне, предупреждает о провокациях Пекина, нужно спросить себя, действительно ли Китай делает все, что в его силах, чтобы отобрать у северокорейского режима ядерное оружие.

Если Трамп действительно хочет выбрать более агрессивный курс, ему понадобятся крепкие нервы. Настоящий ущерб он причинит, если на следующих этапах вдруг начнет увиливать. На Тайване за спором будут наблюдать со смешанными чувствами. "The Wall Street Journal" справедливо опасается, что это коснется острова в том случае, если Пекин нанесет по нему удар.