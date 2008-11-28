В Москве знают, кем заменят Саакашвили - Рогозин назвал фамилию
13:06, 28 ноября 2008Мир
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Говорит, кандидат уже прошел смотрины
|Дмитрий Рогозин
Как передает РИА «Новости», об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН в интервью телеканалу «Вести».
«Друзья Грузии в НАТО сильно разочарованы в том, что касается СААКАШВИЛИ. Он сам понимает, что «вашингтонский обком», как мы ласково его называем, принял уже другое решение. Уже готовится другой лидер для Грузии. Скорее всего, это будет Нино БУРДЖАНАДЗЕ», - сказал Д.РОГОЗИН.
По его словам, бывший спикер грузинского парламента Н.БУРДЖАНАДЗЕ уже прошла «смотрины» в США и «понравилась».
«Думаю, что для Запада это будет лучшая альтернатива, чем жующий галстук господин СААКАШВИЛИ», - сказал Д.РОГОЗИН.
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