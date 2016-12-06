Армия Асада захватила еще пять районов Алеппо: у повстанцев осталась только площадь в несколько километров

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Россия заявила о взятии под контроль правительственными войсками еще пяти районов Алеппо, и теперь армия Асада в рамках интенсивного наступления, которое изменило ход конфликта, захватила 35 округов.

Территория ранее удерживаемых повстанцами районов Алеппо уменьшена до нескольких километров в диаметре, где десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Повстанцы сейчас близки к потере и этой территории.

Сирийское правительство стало ближе к победе, чем в любой момент с 2012 года, отмечает агентство.

Читайте такжеАрмия Асада захватила новый район в Алеппо, теперь она контролирует более половины города

Москва вчера заявила, что представители России и США встретятся на этой неделе для обсуждения возможного выхода повстанческих групп из Алеппо. Официальный представитель США сказал Рейтер, что Вашингтон примет такое условие, если это спасет жизни.

При этом сирийское правительство отвергает любые соглашения о прекращении огня с одной из сторон в удерживаемой повстанцами восточной части Алеппо, если оппозиционные силы не покинут город.

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно недельного режима прекращения огня, утверждая, что повстанцы будут использовать такие паузы для своего укрепления, которое причинит больше бед гражданскому населению.