Лукашенко собирается быть президентом всегда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о дальнейшем намерении руководить страной и отметил свои заслуги в построении белорусского государства.

Об этом он заявил в интервью агентству "Франс-Пресс", текст которого приводит официальный сайт президента Белоруссии.

"Вы знаете, если бы я себя плохо чувствовал, со здоровьем было что-то неважно, поверьте, я бы минуты не держался за эту власть. Я уже тоже на этот вопрос отвечал: буду я здоров, будет нормальная ситуация, будут ко мне люди так относиться как сейчас, – я свою кандидатуру снимать не буду и отказываться от выборов не буду", - заявил Лукашенко.

"Пусть решит народ на выборах. Будет иная ситуация, значит, будут другие люди здесь руководить. Беларусь богата талантливыми людьми. Не будет Лукашенко – будет другой", - добавил он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что ужде сегодня может сказать, что он "сделал столько, что если бы мне об этом сказали тогда, когда меня избирали первый раз президентом, что я это сделаю – никогда бы не поверил".

"Впервые в истории нашего клочка земли мы на нем создали страну – независимое суверенное государство, где живут граждане, которые гордятся своей страной, которые хотят всегда вернуться сюда, где бы они ни были", - сказал он.

"Поэтому я уже сегодня сделал столько, что и сам в свое время не мог мечтать об этом" – отметил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, с кем из современных лидеров он бы себя сравнил: с Путиным, Чавесом, с кем-то еще, он ответил:

"Ни с кем. Я – Лукашенко. У меня есть свой стиль, свое лицо, свои недостатки и свои положительные моменты. Я вижу у многих людей и положительное, и отрицательное, особенно у тех, кого я знаю. У каждого человека есть что-то хорошее, что можно взять. Но, чтобы я сказал: вот икона, на которую я молюсь – нет, такого нет".

Украинская правда