В Гане обнаружили фальшивое посольство США, которое 10 лет выдавало визы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный департамент США, передает ТСН.

Здание фейкового посольства располагалась в старом розовом двухэтажном доме с гофрированной железной крышей и прицепленным снаружи флагом США. Внутри здания висел портрет президента Барака Обамы.

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В Госдепе отметили, что "посольство" организовали члены ганского и турецкого криминальных группировок и ганский юрист, который специализируется на иммиграции и уголовном праве.

Граждане Турции, которые говорили на английском и голландском языках, выдавали себя за консулов и осуществляли выдачу виз. В столице Ганы Аккре обнаружили также фейкове голландское посольство. Фальшивые консульские услуги стоили 6 тысяч долларов.

Во время рейдов, которые привели к ряду арестов, власти также изъяла настоящие и поддельные визы в Индии, Южной Африки и Шенгенские визы, 150 паспортов из 10 различных стран, ноутбук и смартфоны.

В заявлении Госдепа не сообщается, как банда получала настоящие визы. Также неизвестно, сколько людей незаконно въехали в Соединенные Штаты по визам, которые выдали в фейковому "посольстве".