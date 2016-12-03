В Китае суд оправдал мужчину, которого казнили 20 лет назад

Как сообщает Meduza, по итогам пересмотра дела суд пришел к выводу, что следствие не собрало достаточных доказательств вины осужденного. Его признательные показания также были поставлены под вопрос.

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Суд провинции Хэбэй, который вынес смертный приговор, принес «искренние извинения» семье казненного и пообещал начать процедуру выплаты компенсации.

Убийство было совершено в 1994 году. Спустя 11 лет в этом преступлении признался другой человек. Он был приговорен к смерти за изнасилование трех женщин и убийство двух из них, но опротестовал приговор на том основании, что суд не рассмотрел его признательные показания по делу об убийстве 1994 года. В 2013 году суд пришел к выводу, что эти показания не соответствуют действительности.