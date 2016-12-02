Француза, часто заходившего на сайты ИГ, отправили в тюрьму на два года

Кроме этого он должен будет заплатить штраф в 30 тыс. евро, передает Русская служба Би-би-си.

Полиция подчеркивает, что у следствия нет оснований полагать, что этот человек планировал совершение терактов.

Сам он утверждает, что посещал поддерживающие ИГ или связанные с этой группировкой сайты, чтобы понять, в чем разница между "настоящим" и "ложным" исламом. Он признает, что в течение двух лет посещал только сайты, ассоциирующиеся с ИГ, и не пытался искать информацию на сайтах другой идеологической направленности.

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Спецслужбы Франции обратили на него внимание, осуществляя слежку за другими человеком, который жил в том же районе страны - в департаменте Ардеш недалеко от Лиона.

Полиция обыскала его дом и нашла в его компьютере и смартфоне скаченные из интернета изображения с символикой "Исламского государства" и видео казней, распространявшиеся боевиками движения.

Суд в Ардеше - одно из нескольких уголовных дел, возбужденных французской полицией по новому антитеррористическому законодательству, принятому после серии терактов в этой стране в 2015 году и вступившему в силу в июне этого года. По новому закону, преступлением считается регулярное посещение сайтов террористической направленности.

В феврале будущего года Конституционный совет Франции рассмотрит новое антитеррористическое законодательство на предмет его соответствия юридической системе Франции.

Правозащитники считают вынесенный в Ардеше приговор чрезмерным. Почетный президент Международной федерации за права человека Патрик Бодуэн заявил, что это дело иллюстрирует, как юридические стандарты во Франции приносятся в жертву заботе о безопасности.

"Посещение сайта не делает человека террористом", - цитирует Бодуэна портал The Verge.