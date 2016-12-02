Die Welt: В ближайшем будущем вероятны атаки в ЕС

Об этом пишет Мануэль Бевардер в статье "В ближайшем будущем вероятны атаки в ЕС", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Эксперты по борьбе с терроризмом опасаются, что Ливия может стать новым плацдармом в Европу для террористов "Исламского государства" (ИГ). В будущем они могут планировать и руководить нападениями в ЕС не только из Сирии, но и из североафриканских стран.

Такие выводы содержатся в новом анализе Европола об изменении тактики террористов, который получила газета "Die Welt". "Эксперты прогнозируют, что атаки ИГ будут спланированы и осуществлены из Ливии, как только завершиться текущая фаза, в которой ИГ важно завоевать территорию и устранить местных противников", - говорится в анализе.

Согласно исследованию европейского полицейского ведомства в Гааге, после нападений в Париже и Брюсселе террористы по-прежнему хотят и способны совершать дальнейшие нападения. "В ближайшее время в ЕС вероятны новые нападения, которые осуществят либо отдельные исполнители, либо группы", - считает Европол. Исследование также указывает на то, что во время нападений исламистов в арабских странах погибло гораздо больше людей, чем в результате нападений в западном мире.

Наиболее вероятен аналогичный сценарий атаки, как в Бельгии или Франции, с таким же оружием. Там, среди прочего, преступники использовали взрывные устройства TATP, а также штурмовые винтовки и пистолеты.

Многие попытки нападений удалось предотвратить

Прошлое показало, что исламисты осуществляли атаки самыми разными способами. В Ницце, например, преступник направил грузовик в толпу и убил, по меньшей мере, 86 человек. Также возможны автомобильные бомбы. Авторы исследования указывают на то, что представитель ИГ аль-Аднани призывал последователей нападать на "неверных" всеми возможными способами. "Разбей ему голову камнем, убей его ножом или сбей его автомобилем", - заявлял теперь убитый аль-Аднани в сентябре 2014 года.

Глава Европола Роб Уэйнрайт говорит, что более тесное международное сотрудничество между полицией и органами безопасности помогло предотвратить многие попытки нападений. Тем не менее, валиец также объясняет, что "уровень угрозы остается высоким, и необходимо еще более активное сотрудничество". Координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов предупреждает о европейцах, которые научились обращаться со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием в Сирии, и полностью следуют идеалам ИГ.

По словам Европола, помимо Франции и Бельгии, все другие члены возглавляемой США коалиции также являются целью ИГ - то есть, это также Германия, Великобритания, Италия, Дания и Польша. Атака может быть направлена на то, чтобы дискредитировать сирийских беженцев как группу, в целом, и спровоцировать государства ЕС ввести в их отношении строгие политические санкции. Согласно докладу, большое количество сирийцев в Европе связано с риском того, что беженцы из этой группы могут радикализироваться под влиянием исламистов. "Мы исходим из того, что многие джихадисты приезжают в Европу именно с этой целью", - говорится в докладе.

Прошедший год показал, что многие террористы проникли в Европу в потоке беженцев. Но согласно исследованию, речь может идти о "тренированных лакеях". Специально обученным бойцам вручают либо настоящие, либо фальшивые документы и отправляют в Европу через сложные маршруты.

"Значительная и долгосрочная" угроза безопасности

По мнению Европола, ожесточенные бои в Сирии и на севере Ирака могут привести к тому, что 5000 европейских джихадистов решат вернуться обратно в ЕС или бежать в другие конфликтные регионы, вроде Ливии. "Те, кому удастся проникнуть в ЕС, представляют собой потенциальную угрозу безопасности Евросоюза", - говорится в докладе. Из-за большого количества бойцов, Европол заявляет о "значительной и продолжительной" угрозе безопасности. В то же время Европол предупреждает, что опасность исходит не только от ИГ, но и от Аль-Каиды и Фронта ан-Нусра.

В докладе, Европейская служба разведки сообщает о том, что в настоящее время в Европе могут находиться десятки бойцов, подчиненных ИГ. Есть также основания полагать, что ИГ начало подготовку атак на континенте еще в 2013 году.

Франция, похоже, стала излюбленной целью исламистов, говорится в докладе. Кроме военных действий против ИГ, приведены еще несколько возможных причин этого. Страна считается колыбелью таких ценностей, как свобода и равенство. Строгое разделение религии и государства, а также принятое в 2010 году решение о запрете на ношение паранджи, которое несовместимо с республиканскими ценностями. Оказалось, что проблемные зоны во французских пригородах, - это места, где исламисты вербуют молодых преступников.

Типичный исламистский террорист – это молодой человек с криминальным прошлым, который чувствует себя отверженным в обществе. Часто с психическими заболеваниями. Он необязательно очень религиозный, однако радикализация происходит в течение короткого времени. Затем его тянет воевать в Сирии.