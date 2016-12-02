Выборы президента США: в одном из трех "сомнительных" штатов начался пересчет голосов

Об этом сообщает DW со ссылкой на AP.

В этом штате кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опередил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав на 22 тысячи голосов больше.

Уже вскоре пересчет голосов могут начать также в штатах Мичиган и Пенсильвания, где этого требует кандидат в президенты от Зеленой партии Джилл Стайн. Во всех вышеупомянутых трех штатах Трамп с небольшим отрывом победил Клинтон, что обеспечило ему общую победу на президентских выборах в США.

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За процессом пересчета следят наблюдатели от Клинтон, Стайн и Трампа. Процесс пересчета должен завершиться до 13 декабря, иначе судьбу 10 голосов выборщиков от Висконсина решит Конгресс США.

Ранее группа известных ученых и юристов, специализирующихся на избирательном законодательстве, призвала Клинтон поднять вопросы относительно пересчета голосов именно в этих штатах из-за возможных манипуляций результатами выборов. Стайн в обосновании необходимости перерасчета также указала на "статистические аномалии".