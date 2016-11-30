Наследник автоимперии Fiat инсценировал свое похищение

В минувшую пятницу Элканн позвонил своей семье из Нью-Йорка и заявил, что похититель требует 10 тысяч долларов в качестве "гарантии его безопасности", сообщает Русская служба Би-би-си.

39-летний Элканн был найден в субботу на Манхэттене, после того как представитель его семьи обратился к властям.

Получив от наследника объяснения по поводу его пропажи, полиция арестовала 29-летнюю проститутку-трансгендера, работницу эскорт-службы, которую обнаружили в квартире Элканна.

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Однако после расследования все обвинения с арестованной были сняты. Полицейские пришли к выводу, что Элканна не удерживали в квартире насильно - просто у него закончились наличные деньги после запоя.

Наследника одной из крупнейших итальянских компаний обвинили по статье о ложном сообщении о преступлении. Ему предписано явиться в суд 25 января следующего года.

По словам источника местной прессы в полиции, прилетев в США в пятницу, Элкманн провел почти два дня в квартире вместе с проституткой-трансгендером, употребляя алкоголь и наркотики.

Элканн является внуком председателя совета директоров Fiat и владеет крупным пакетом акций компании, но никаких постов в ней не занимает.

Он привлек к себе внимание репортеров еще в 2005 году, когда его обнаружили в Турине в состоянии комы, в которую он погрузился после принятия близкой к смертельной дозы наркотиков. В это время он также находился в компании транссексуалов.

Ни сам Элканн, ни его представители пока не комментировали инцидент в Нью-Йорке.