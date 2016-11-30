Der Spiegel: И прости нам долги наши

Об этом пишет Гиоргос Кристидес в статье "И прости нам долги наши ", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

5 декабря отмечено красным кружком в календаре Алексиса Ципраса и его министров в Афинах. В этот день встретятся министры финансов стран еврозоны. Их главная тема: как обстоят дела с реформами в Греции? Больше всего Ципрас надеется, что европейские правительства будут не только задавать вопросы, но и обсудят то, как избавить греков от их огромного государственного долга. От этого зависит не только будущее страны, - но и будущее главы правительства.

Заседание еврогруппы – огромный риск для Ципраса. Если облегчение бремени задолженности отложат, или даже потребуют от Афин более жесткой экономии, премьер-министру Греции грозит политический крах. Это приведет к появлению спекуляций о досрочных выборах, которые и без того грозят Ципрасу. Избиратели все больше злятся на правительство в Афинах из-за кризиса, который стал постоянным. Результаты опросов показывают, что рейтинг Ципраса стремительно снизился. Недавно, выступая перед депутатами, он сам намекал на возможные выборы.

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Новые выборы могут усугубить положение Греции в самый неподходящий для Европы момент. Сейчас европейским странам приходится справляться с огромным количеством проблем: решающие выборы в крупных странах, подъем популизма, рискованные сделки с Турцией и опасность нового миграционного кризиса, а также противостояние с новым президентом США Дональдом Трампом.

Решающий месяц

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос недавно объяснил, что поставлено на карту. В своей речи на конференции в Афинах он сказал: "Это решающий месяц, как июль и август 2015 года".

Тогда, после месяца политических игр с огнем и давления кредиторов, Греции пришлось принять третью программу реструктуризации и финансовой помощи.

В целом, с 2010 года страны ЕС, ЕЦБ и МВФ утвердили три пакета помощи для спасения Греции. Сумма только последнего пакета составила до 86 млрд евро.

По словам высокопоставленного члена правительства, 5 декабря Афины потребуют от еврогруппы две вещи:

- Политического заявления, в котором Грецию, по меньшей мере, похвалят за прогресс в реализации программы реформ. Всех требований кредиторов Греция не выполнила. Стране еще предстоят перемены на рынке труда и энергетики. Непопулярные меры должны быть приняты позже. Внеочередное заседание еврогруппы может состояться перед Рождеством.

Политического заявления, в котором Грецию, по меньшей мере, похвалят за прогресс в реализации программы реформ. Всех требований кредиторов Греция не выполнила. Стране еще предстоят перемены на рынке труда и энергетики. Непопулярные меры должны быть приняты позже. Внеочередное заседание еврогруппы может состояться перед Рождеством. - Но Святой Грааль для правительства в Афинах – это, прежде всего, облегчение бремени задолженности. Это позволило бы уменьшить государственный долг Греции, настолько, что государственные облигации могли бы быть включены в программу покупки Европейского центрального банка в ближайшее время. Это облегчило бы доступ страны к финансовым рынкам и сделало бы ее независимой от других планов по спасению.

Влияние Шойбле

Политики и банкиры в Афинах уверены в том, что на следующей неделе еврогруппа примет решение в пользу сокращения задолженности. "Я не думаю, что государства-члены хотят снова говорить о Греции в такой критический год. Они найдут компромисс", - говорит министр, который участвует в текущих переговорах. Страна не столь изолирована, как летом 2015 года, говорят представители в Афинах. Европейская комиссия и "многие государства" поддерживают Грецию.

Тем не менее, Комиссия имеет лишь ограниченное право голоса в этом вопросе. И еврогруппа – это собрание равных только на бумаге. Право имеет тот, от кого зависит финансовая судьба Греции, и это министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Но он не видит той срочности, на которой настаивают Афины. До сих пор Шойбле отклонял вариант облегчения бремени задолженности. Предстоящие выборы в Германии в следующем году не сделают министра более щедрым.

На самом деле, с экономической точки зрения, нет никакой необходимости в срочном сокращении долгового бремени Греции. Текущие потребности в финансировании покрыла программа по спасению. В большей степени необходимо повысить конкурентоспособность. "Конечно, нам не нужно облегчение бремени задолженности, пока мы в программе", - говорит высокопоставленный министр Греции в ответ на позицию Шойбле. Но это недальновидно. Согласно этой логике, инвесторы, которые готовы прийти в Грецию сейчас, предпочтут подождать еще несколько лет.

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В Афинах также считают, что Греция должна стать более конкурентоспособной. Тем не менее, по мнению правительственных кругов, для этого нужны менее строгие правила и более низкие налоги. Они сообщили об этом министерству финансов Германии. Необходимо "больше фискального пространства", также и для того, чтобы с 2018 года целевой профицит бюджета был снижен с 3,5 до 2,5%. Но министры финансов стран еврогруппы выступают против.

Опасения из-за возможной сделки за спиной Греции

Все же теоретически у Афин есть союзник в противостоянии с Германией: Международный валютный фонд (МВФ). Он настаивал на облегчении бремени задолженности, и сделал это условием своего финансового вклада в текущую программу помощи. Несмотря на реформы, долг Греции вырос, и на данный момент экономическая ситуация не позволяет стране следовать политике жесткой экономии, утверждает МВФ.

Есть еще один способ, который понравится и МВФ, и Берлину – но приведет к политической катастрофе в Греции. Когда решится вопрос облегчения бремени задолженности, еще большая экономия и более высокие налоги должны способствовать тому, что необходимые излишки будут приносить прибыль Греции, говорят в Вашингтоне. Для правительства в Афинах это будет равносильно политическому самоубийству.

МВФ играет "с обеими сторонами, и с европейцами, и с Грецией", - говорит министр. В Греции растет страх из-за того, что МВФ, в конечном счете, будет действовать заодно с Берлином - и откажется от требования сократить задолженность. В Греции многие считают, что этого не переживет ни правительство, ни народ.