Die Presse: Алеппо на грани краха

Об этом пишет Дуйгу Озкан в статье "Алеппо на грани краха", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Сначала вернуть Алеппо, затем – всю Сирию. Еще год назад, когда умеренные повстанцы, исламисты и другие противники режима контролировали большие территории страны, объятой гражданской войной, план правителя Башара аль-Асада казался безрассудной фантазией. Теперь ситуация изменилась.

Войска сирийского режима быстро продвигаются в процессе захвата восточной части Алеппо. По сообщениям, Дамаск контролирует около 40 процентов всей восточной части, которую четыре года назад захватили повстанцы. За время боев в другие районы бежали примерно 16.000 гражданских лиц. Повстанцы и не думают сдаваться. "Борьба продолжается", цитирует одного из их представителей немецкое новостное агентство. Войска участвуют в уличных боях. Повстанцы, вероятно, ослаблены из-за осады восточного Алеппо, которая длилась несколько недель; продукты закончились две недели назад, медицинской помощи практически нет. Поэтому бойцы Асада уверены в победе. До инаугурации Дональда Трампа в середине января войска режима хотят полностью захватить Алеппо, говорят российские осведомители.

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Если все пойдет согласно плану Асада и его спонсоров России и Ирана, то в новом году в Сирии будет открыта новая глава. Во-первых, потому что до сих пор Трамп не говорил об агрессивной стратегии в Сирии. Поэтому сторонники Асада надеются, что США постепенно уйдет из зоны гражданской войны. Отдельные комментарии Трампа также на это указывают.

Во-вторых, режим смог завоевать территории, благодаря активной поддержке Москвы и Тегерана. Если ему удастся полностью вернуть Алеппо, Дамаск будет контролировать все крупные города в Сирии - и может начать продвигаться в ближайшую провинцию Идлиб, где есть укрытия повстанцев. Но сейчас нелегко понять, кто такие повстанцы. К рядам умеренных сил в последние годы присоединились исламистские боевики, которые никак не связаны с "Исламским государством".

Центр сопротивления

Самые ожесточенные бои велись именно за разделенный город Алеппо. Кроме исламских экстремистов, несколько кварталов захватили и курды. Для повстанцев восток мегаполиса очень важен стратегически, это городской центр сопротивления Асаду. Западную часть режим контролировал и раньше.

Из-за боев между сторонами гражданское население оказалось в безвыходном положении, в восточной части Алеппо нет даже питьевой воды, продолжающиеся обстрелы уничтожили целые улицы и похоронили под обломками людей. Стратегию окружения и изоляции Асад применил и здесь. В Турции, приграничной зоне, "Врачи без границ" держат наготове тонны гуманитарной помощи и могут прибыть в восточный Алеппо в течение одного дня, только если получат зеленый свет от всех сторон.

В приближенных к государству российских СМИ, наступление на Алеппо называют прорывом. Благодаря помощи России, 80 000 гражданских лиц после долгого времени снова получили доступ к медицинской помощи, воде и пище, говорят в московских военных кругах.

Между тем, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу Алеппо.