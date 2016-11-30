Повстанцы в Алеппо заявляют об активизации авиаударов по их позициям – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя повстанческой группировки, которая сейчас базируется в Алеппо.

Сообщается, что удары были нанесены по району старого города.

Сирийский военный источник, тем временем, заявил, что операция армии в Алеппо была замедлена на "террористических попытках спрятаться среди гражданского населения". Сирийское правительство относится ко всем повстанцам, как к террористам, отмечает агентство.

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Большой штурм правительственными силами при поддержке союзников и проправительственных бойцов из Ливана, Ирака и Ирана начался с северной части востока алеппского анклава повстанцев, и сейчас оппозиционные силы занимают лишь две трети площади, которые они занимали в течение многих лет в городе.

Как сообщал УНИАН, сирийская армия и ее союзники объявили о захвате большой части восточного Алеппо в рамках интенсивного наступления, что грозит подавить оппозицию в ее важнейшем городе-форпосте.