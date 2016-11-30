Bloomberg: После "брексита" и Трампа теперь очередь Италии держать трейдеров в напряжении

Об этом пишут Кьяра Альбанезе, Стефания Спецати и Шарлотта Райан в статье "После "брексита" и Трампа, теперь очередь Италии держать трейдеров в напряжении", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

После шокирующего результата британского референдума и победы Дональда Трампа на президентских выборах, отделы торговых операций готовятся к еще одной бессонной ночи 4 декабря, они будут ждать исхода голосования, который потенциально способен нарушить политический порядок. На этот раз – в Италии, где голосование по сокращению полномочий Сената превратилось в оценивание управления премьер-министра Маттео Ренци и потенциальную угрозу для инвесторов.

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Предыдущие ночи в офисе научили Нила Стейнса, главу торгового отделения в ECU Group (Лондоне), за чем нужно наблюдать. "Необходимо меньше обращать внимание на опросы и больше наблюдать за рынками, ликвидностью и болевыми порогами, в частности", - сказал он.

На этот раз, речь пойдет скорее о воздействии, чем о шоке. Все основные опросы до двухнедельного перерыва показали, что Ренци отстает с незначительным отрывом, и вопрос в том, что произойдет дальше.

Непредсказуемость соотношения евро-доллар достигла уровня, который биржы видели только после победы Трампа. Рынки готовятся к возможности того, что поражение Ренци может стать причиной досрочных выборов, что будет выгодно "Движению пяти звезд", популистской группе, которая хочет провести референдум по вопросу членства Италии в зоне евро.

41-летний Ренци поставил на карту свое политическое будущее, когда заявил, что в случае проигрыша уйдет в отставку, и первые прогнозы появились уже незадолго до полуночи.

"Нужно спросить, как рынок отреагирует на то, чего они ожидают", - сказал Энди Соупер из Nomura (Лондон). "Разница на этот раз в том, что важен не столько результат, как то, какой будет победа или поражение на голосовании. В этом уравнении много неизвестных".

Евро, который торговался в течение всей ночи, упал на 3% по отношению к доллару в этом месяце, в то время как итальянские государственные облигации потеряли 2,5%. Рынок откроется следующим утром, вместе с фондовой биржей. Ключевая проблема для трейдеров – ликвидность в первые часы. Важно, чтобы достаточное количество банков продавали и покупали валюту, когда откроются валютные рынки в Азии.

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Брокеры, включая London Capital Group и отдел Saxo Bank, попросят у клиентов более крупные депозиты до начала торгов, что создаст дополнительную защиту от потенциального дисбаланса на рынке. Также будет больше сотрудников. London Capital задействует дополнительных людей ночью, а отдел Citigroup планирует утреннюю смену, сказал Зоиб Саше, руководитель отдела торговли европейскими государственными облигациями в банке.

"Мы готовимся к худшему", - сказал Лоуренс Кросби, глава отдела торгов в London Capital Group. Ликвидность потенциально может быть на "особенно плохом" уровне, когда опубликуют первые прогнозы, но благодаря дополнительным людям, условия торгов будут "лучше, чем в обычный день", - сказал он.

Тем не менее, последствия итальянского референдума не будут столь же масштабными, как победа Трампа или решение Великобритании покинуть Европейский Союз, сказал Ричард Бенсон, управляющий директор и руководитель портфельных инвестиций в Millennium Global Investments (Лондон).

"Это важно для людей", - сказал он. "Но если представить, что "брексит" и выборы в США – это премьер-лига, то [референдум в Италии] всего лишь четвертый дивизион".

Независимо от исхода итальянского референдума, для менеджера Гордона Шеннона важнее, наблюдать за политикой по всей Европе – голосование за голосованием.

"Несколько лет назад я бы просто ждал, чтобы прочитать о результатах рано утром в понедельник", - сказал Шеннон из TwentyFour Asset Management. Но не сейчас, сказал он. "Я не буду спать всю ночь, чтобы отслеживать поступающие результаты, и если это означает пару "маргарит" в 2 часа ночи, что это цена, которую мне придется заплатить".