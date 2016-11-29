Напряжение между Турцией и ЕС: План Б? Вовсе нет - Der Spiegel

Об этом пишут Маркус Бекер, Максимилиан Попп и Анна Райманн в статье "План Б? Вовсе нет", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Брюссель, Берлин и другие европейские столицы хотят излучать спокойствие. Демонстративная невозмутимость против демонстративной жесткости.

"Если вы пойдете дальше, границы будут открыты, учтите", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ответ на рекомендации Европарламента приостановить переговоры о вступлении его страны в ЕС. Существует угроза того, что беженцы снова начнут прибывать в Европу, и это приведет к провалу соглашения с ЕС.

Федеральное правительство отреагировало на это так же спокойно. Сохранение соглашения с Турцией по беженцам "в интересах всех сторон", сообщила заместитель пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер.

Манфред Вебер, заместитель главы ХСС и председатель консервативной фракции EVP в Европейском парламенте сообщил SPIEGEL ONLINE, что правительство Турции извлекает выгоду от сотрудничества с Европой, "ведь Европа более сильный партнер, в первую очередь, по экономическим причинам, и поэтому очень важна для Турции".

То есть, напряженность ослаблена?

Сегодня все меньше и меньше людей прибывают на греческие острова, благодаря закрытию балканского маршрута, а не сделке с Турцией? Недавно на это намекал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Но на этот счет существуют вполне оправданные сомнения. Три довода:

- Это "чистая спекуляция", что отказ от сделки по беженцам не будет иметь последствий, говорит дипломат ЕС, который не захотел называть своего имени.

- Сириец, который в течение многих лет работает перевозчиком в турецком порту города Измир, сказал, что от переправы на греческие острова мигрантов удерживают, прежде всего, репрессии турецких сил безопасности. Если турки отменят контроль, количество беженцев снова резко возрастет, считает он.

- По оценкам благотворительных организаций, только в Измире находятся примерно 200 000 беженцев, три миллиона сирийцев и иракцев в Турции в целом. Один из них – 27-летний Ибрагим Энес. До недавнего времени он верил в лучшее будущее в Турции, но после побега из Хомса осенью 2013 года, он перебивался в Стамбуле заработком на случайных работах. Он надеялся, что однажды как квалифицированный плотник сможет устроиться на постоянную работу. Сейчас он сидит в чайном магазине в Измире и качает головой. "Я хочу только одного: покинуть Турцию".

Вопреки ожиданиям ЕС, положение большинства беженцев, проживающих в Турции, не улучшилось. После неудачного военного переворота в июле, для многих оно стало еще хуже. Туризм пострадал, экономика – в состоянии застоя. Для сирийца найти работу в Турции практически невозможно, жалуется плотник Энес.

Маловероятно, что Турция полностью отменит сделку по беженцам. Вместо этого, Анкара может снизить контроль на турецком побережье. Информация об уменьшении контроля распространится очень быстро. Затем число беженцев резко вырастет, а причину такого увеличения партнерам в ЕС будет трудно доказать.

Такое увеличение количества беженцев даже на короткий срок может иметь серьезные последствия. Греческие острова уже сейчас с огромным трудом справляются с бременем принятия беженцев.

Необходимо улучшить защиту внешних границ ЕС

А что, если однажды Анкара и Брюссель действительно придут к окончательному разрыву?

Еще на прошлой неделе канцлер Ангела Меркель заявила, что у нее нет никакого плана Б. Но внутри ЕС, разумеется, такой сценарий обдумывают. И все громче звучат призывы к усилению мер предосторожности.

Европа должна быть в состоянии самостоятельно справиться с "возможной изменившейся ситуацией", - говорит глава фракции EVP Вебер. "Это означает, прежде всего, усиление приверженности третьих стран, дальнейшее улучшение защиты внешних границ, места приема с расширенными возможностями на внешних границах ЕС и существенное ускорение депортации нелегальных мигрантов".

Улучшенная защита внешних границ – сегодня эту фразу можно услышать все чаще. Но это нельзя назвать альтернативой соглашению по беженцам с Турцией. Потому что, если пограничники ЕС схватят мигрантов, к примеру, в море, а Турция откажется их принять, у них не будет другого выхода, кроме как отправить их в Грецию.

Проблему с беженцами передали Греции

И что потом? Что делать, если страны ЕС до сих пор не могут договориться о справедливом разделении беженцев согласно квотам? Затем можно отправить в Грецию больше сотрудников, чтобы поддержать пункты приема. То есть, передать проблему с беженцами Греции.

Но даже с увеличенной поддержкой Греция, в конечном счете, достигнет предела своих возможностей. И отмена соглашения может иметь другие непредвиденные последствия. Политический консультант Геральд Кнаус, который считается автором сделки по беженцам, в интервью предупредил о том, что дальнейшая милитаризация границ на Балканах может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион.

Министр развития ФРГ Герд Мюллер в понедельник потребовал, чтобы средства ЕС быстрее поступали в Турцию. Из обещанных трех миллиардов евро до сих пор страна не получила даже одного миллиарда.

Поэтому, федеральное правительство не может быть уверено в том, что угрозы Эрдогана пустые.