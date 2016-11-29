Соглашение о кибербезопасности: Путин использует "Золотой щит" в России - The Guardian

Об этом пишут Андрей Солдатов и Ирина Бороган в статье "Соглашение о кибербезопасности: Путин использует "Золотой щит" в России", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Россия работает над тем, чтобы включить элементы китайского "золотого щита" (неофициальное название – Великий китайский фаеврвол) в "Красную сеть", систему контроля и фильтрации данных в интернете, после беспрецедентного сотрудничества между странами в сфере кибербезопасности.

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Ранее в этом месяце Россия заблокировала сайт LinkedIn, это решение является наиболее заметным в ряде мероприятий по установлению государственного контроля в Интернете.

В этом месяце было объявлено о принятии закона, который предоставляет Кремлю преимущественное право контроля киберпространства – абонентские пункты, доменные имена и международные волоконно-оптические кабели, которые составляют архитектуру Интернета.

Летом был представлен так называемый "закон Яровой", согласно которому российские телекоммуникационные и интернет-провайдеры должны хранить данные пользователей в течение шести месяцев, а метаданные – в течение трех лет.

Группа чиновников Кремля и службы безопасности возглавляет наступление на интернет-свободу. Правительство опасается, что сеть может быть использована для мобилизации протестующих, а также распространения опасных идей и информации, и ищет пути для ограничения контактов во время кризиса.

Стратегия разрабатывается в тесном сотрудничестве с Китаем после ряда встреч на высоком уровне в Пекине и Москве в этом году. На свой первый форум по кибербезопасности, в апреле, высокопоставленные китайские чиновники и их российские коллеги собрались в Москве. Среди делегатов были Лу Вэй, глава государственной канцелярии Китая по делам интернет-информации, Фан Бинсин, так называемый отец Великого китайского фаервола, и Игорь Щёголев, помощник президента Владимира Путина по вопросам Интернета и бывший министр связи.

"Основной договор о форуме Игорь Щёголев и Фан Бинсин заключили на встрече в декабре 2015 года в Пекине", - сказал Денис Давыдов, исполнительный директор организации с обманчивым названием "Лига безопасного Интернета", связанная с правительством группа, которая подготовила проект закона о фильтрации данных и нанимала команды добровольцев для поиска в Интернете "вредного контента".

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Ранее в этом году, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который был главой Федеральной службы безопасности России во время президентства Путина в 2000-2008 гг., дважды встречался с членами политбюро Китая по информационной безопасности; а в июне, Путин отправился в Пекин, чтобы подписать совместное коммюнике о киберпространстве.

Больше всего от Китая россияне ждут технологий. У России нет возможности обрабатывать огромные объемы данных, чего требует закон Яровой, и страна не может полагаться на западные технологии из-за санкций.

Тем не менее, китайцы готовы протянуть руку помощи. В августе сообщалось, что "Булат", производитель телекоммуникационного оборудования России, ведет переговоры с Huawei, китайской компанией телекоммуникационных услуг, о покупке технологий для хранения данных и производстве серверов для реализации закона Яровой.

Китайские чиновники также обеспечили присутствие старших сотрудников Huawei на ключевых конференциях по информационной безопасности в России, также компания была главным спонсором российского форума по информационной безопасности, состоявшегося в Пекине в октябре.

"Huawei – по сути, рука китайского государства, кто бы номинально ею не владел", - сказал Гордон Чан, автор книги "Грядущий крах Китая". "Происхождение компании довольно темное, для частной компании в Китае она слишком быстро выросла, государственные чиновники поддерживают ее усилия, и еще одним важным фактором является отсутствие конкуренции со стороны государственных предприятий".

Россияне, по-видимому, не видят другого выхода, кроме как посвятить китайских тяжеловесов в суть своей IT-стратегии. "Китай остается нашим единственным серьезным "союзником", в том числе и в IT-секторе", - сказал источник в российской индустрии информационных технологий. Он также добавил, что, несмотря на надежды, что российские производители заполнят пустоту, образовавшуюся в результате применения санкций, "на самом деле мы активно переходим на китайские товары".

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В России, стратегию по расширению сотрудничества с Китаем разрабатывали и продвигали высокопоставленные кремлевские чиновники, генералы и бизнесмены. Среди них, Патрушев, Щёголев и Константин Малофеев, миллиардер, основатель православного канала "Царьград TV", который является объектом санкций ЕС из-за его связей с сепаратистами в Украине. Предположительно, группа стала движущей силой закона Яровой.

7 ноября, Китай принял спорный закон о кибербезопасности, который вновь вызвал обеспокоенность международного сообщества по поводу цензуры в стране. В знак того, что сотрудничество между странами является взаимовыгодным, законодательство повторяет российские правила локализации данных и требует, чтобы "операторы критической информационной инфраструктуры" находились в стране – закон, которому не соответствовал LinkedIn. Похоже, обмен идеями уже принес свои плоды.