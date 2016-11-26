В Южной Корее возобновились массовые протесты с требованием отставки президента (фото)

В Сеуле снова начались масштабные протесты с требованием отставки президента Пак Кын Хе, сообщает Новое время.

На улицы вышли тысячи людей. Но в этот раз организаторы ожидают, что к акции присоединится к 1,5 миллиона человек.

Администрация Сеула подготовилась к протестам, выставив на улицы города 25 тысяч полицейских.

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СМИ сообщают, что протестующие заполонили дороги до Синего дома - официальной резиденции президента Кореи, который находится в северной части центра города.

Пока на улицах Сеула тысячи человек, но организаторы ожидают, что в субботнем протесте примут участие до полутора миллиона граждан.

Наблюдатели отмечают, что среди протестующих царит радостное настроение. Некоторые из них танцуют под музыку, звучащую из установленных колонок. Демонстранты вышли на митинг в дождевиках и с разноцветными зонтиками, чтобы защититься мокрого снега.

Протесты в стране продолжаются уже больше месяца.