Европарламент спасает пчел

Европарламент призывает к срочным действиям в борьбе с гибелью пчел.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренной 20 ноября на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции Нейл ПЕРИШ (группа Народных партий, Великобритания).

“За” проголосовали 458 депутатов, против – 13, воздержались – 5.

Депутаты высказались за проведение исследований относительно причин, которые влияют на смертность пчел и, в частности, о возможном влиянии на это пестицидов и генетически модифицированных растений.

Депутаты призвали Еврокомиссию сделать все возможно для уменьшения рисков недостаточного опыления, а также предусмотреть финансовую помощь производителям меда, которые переживают трудности из-за значительного уменьшения популяции пчел. Кроме того, депутаты высказались за маркировку стран-происхождения импортированного меда, а также за проведение исследований на возможное выявление в нем бацилл гнильца (болезни пчел).