Die Welt: Влиятельные люди Трампа и что они означают для мира

Об этом пишет Ансгар Грав в статье "Влиятельные люди Трампа и что они означают для мира", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Бывший депутат-республиканец Майк Роджерс не отрицал, что за закрытыми дверями в переходной команде Дональда Трампа была "небольшая путаница". В первые несколько дней Роджерс принадлежал к команде, которая работает над составом кабинета и правительства на 5-й авеню в Нью-Йорке. Но затем его внезапно выставили за дверь. Очевидно, его подвела близость к губернатору Крису Кристи, который изначально должен был возглавить переходную команду, но затем впал в немилость и был заменен будущим вице-президентом Майком Пенсом.

Ссоры случались и в прошлых переходных командах. Но никогда ранее СМИ не проявляли такого интереса к кадровым решениям, как в случае с Трампом, который выиграл выборы, используя радикальные лозунги о депортации нелегальных иммигрантов, запрете на въезд для мусульман и строительстве стены [на границе] с Мексикой. Трамп пообещал "осушить вашингтонское болото". Какие сотрудники и министры ему для этого потребуются?

Стив Бэннон: сторонник жесткой линии

62-летний глава ультра-консервативного интернет-портала Breitbart News станет главным советником будущего президента. Бывший офицер военно-морского флота и выпускник Гарварда ранее работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs и совсем недавно в качестве менеджера избирательной кампании Трампа. Бэннон – провокатор, он отчасти с пониманием относится к неонацистскому движению "альтернативных правых" и называет себя "националистом", но "не белым националистом". От антисемитизма и расизма Бэннон дистанцировался. Он будет мозгом в Белом доме. Подтвердит ли он свою репутацию хардлайнера или, в конечном счете, окажется умеренным, еще предстоит выяснить.

Райнс Прибус: умеренный

44-летний юрист сменит должность председателя Республиканского национального комитета (своего рода глава правления партии (с 2011 года), на пост начальника штаба в Белом доме. Прибус хорошо известен своим умением налаживать контакты, помимо всего прочего, именно ему удалось примирить "Чайную партию" (Висконсин) и большую часть республиканцев. Хотя Прибус никогда не принадлежал к Конгрессу, у него хорошие связи в Палате представителей и в Сенате, он также получил профессиональное признание среди демократов. Его задачей будет установление контактов недавнего бизнесмена Трампа в повседневной политике.

Джефф Сешнс: умеренный

69-летний юрист из Алабамы станет министром юстиции. Он был первым сенатором, который стал на сторону Трампа, какое-то время его считали кандидатом на пост вице-президента. В 80-е годы, президент Рейган хотел назначить тогда еще прокурора на пост федерального судьи, но Сешнс провалился на Комитете юстиции Сената из-за пренебрежительных замечаний о чернокожих. Но это было давно. Сешнс спокойный и с чувством юмора, он очень консервативный республиканец, особенно, когда дело доходит до иммиграции. Но в администрации Трампа его можно считать умеренным.

Генерал Майкл Т. Флинн: сторонник жесткой линии

57-летний бывший генерал-лейтенант должен занять важный пост советника президента по национальной безопасности. В августе 2014 года Флинн был уволен с поста директора разведывательного управления министерства обороны, военной разведки США. Его обвиняли в неправильной организации и плохом управлении персоналом. Флинн неоднократно критиковал администрацию Обамы за ее недостаточно агрессивные меры борьбы с "Исламским государством". Росиию Флинн считает, скорее, партнером. В 2015 году за отдельную плату он выступил в Москве с речью о политике в области безопасности и затем был гостем на гала-ужине канала "Russia Today". Там также присутствовал Владимир Путин.

Майк Помпео: сторонник жесткой линии

52-летний инженер и выпускник юридического факультета Гарвардского университета станет директором ЦРУ. С 2011 года он является членом Палаты представителей по избирательному округу в штате Канзас. В качестве члена комитета по расследованию теракта в американском консульстве в Бенгази, он сформулировал свое личное мнение, которое отличается от мнения республиканцев. Он выступил с резкой критикой Хиллари Клинтон. Помпео причисляют к "Чайной партии", он представляет крайне консервативные позиции и, как Трамп, отрицает ядерный компромисс с Ираном. Помпео также высказался против закрытия Гуантанамо и за смертную казнь Эдварда Сноудена.

Джаред Кушнер: умеренный

Джаред Кушнер (45 лет) играл центральную роль в избирательной кампании и, по словам Трампа, также будет советником в Белом доме. Это поднимает вопрос о кумовстве – поскольку Кушнер женат на Иванке Трамп, старшей дочери будущего президента. С другой стороны, тихому, почти застенчивому бизнесмену приписывают сдерживающее влияние. Он "хороший Трамп", говорит инсайдер, который обсуждал с Кушнером, как непредвзятым собеседником, вопросы реальной политики. Тем не менее, владелец "New York Observer" не забывает защищать свои интересы. По слухам, именно он позаботился о том, чтобы ушел Крис Кристи, бывший глава переходной команды. Еще будучи прокурором в Нью-Йорке, губернатор посадил за решетку отца Джареда, Чарльза Кушнера, за налоговые махинации.

Генерал Джеймс "Бешеный пёс" Мэттис: умеренный

66-летний бывший генерал морской пехоты считается перспективным кандидатом для Министерства обороны. Мэттис служил в Афганистане и Ираке, и получил прозвище "Бешеный пёс" за громкие высказывания. Он часто говорил своим солдатам: "Будьте дружелюбными, будьте профессионалами, но планируйте убивать всех, кого встретите". Один журналист написал, что Мэттис – "жестокий реалист", он предпочтет "выпить с вами чаю, нежели застрелить вас, но он готов закончить разговор любым из вариантов". Как и Трамп, Мэттис любит публичные, даже провокационные высказывания, но, в отличие от будущего президента, он пропагандирует постоянное участие Соединенных Штатов в мировых событиях. Он скептически относится к России. Все это, вероятно, приведет к напряженности в работе Белого дома и Пентагона.

Митт Ромни: умеренный

Кандидат в президенты 2012 года, который еще несколько месяцев назад называл кандидата в президенты 2016 года "проходимцем и жуликом", теперь претендует на пост в госдепартаменте. По сообщениям, в понедельник Трамп в узком кругу заявил, что 69-летний экс-губернатор штата Массачусетс очень заинтересован в этой позиции. Четыре года назад в теледебатах Барак Обама высмеял мультимиллионера Ромни, потому что он назвал Россию "самым большим геополитическим противником Соединенных Штатов", возвращаются 80-е годы, - смеялся президент. Неясно, захочет ли Трамп видеть в государственном департаменте того, кого считают сторонником реальной политики, того, кто не разделяет его восхищение Владимиром Путиным, и принадлежит к истеблишменту республиканцев.

Джон Болтон: сторонник жесткой линии

68-летний адвокат – также претендент на должность министра иностранных дел. Болтон склонен к резким высказываниям, он прошел долгий путь, учился в Йельском университете (вместе с Биллом и Хиллари Клинтон) и в 1970 году служил в Национальной гвардии - это был способ избежать призыва на военную службу во Вьетнам. Во время президентства Джорджа Буша-старшего он работал в различных министерствах, и в марте 2005 года его сын Джордж Буш назначил Болтона послом США в Организации Объединенных Наций. Демократы в Сенате заблокировали его назначение, блок удалось преодолеть лишь в августе во время отпуска Конгресса. Болтон, как и Трамп, ярый критик ядерной сделки с Ираном.

Руди Джулиани: сторонник жесткой линии

72-летний юрист может стать главным директором разведки (директор национальной разведки). Джулиани изначально рассматривался как кандидат на пост министра юстиции, но сам он настаивал на должности министра иностранных дел. Но сообщения о деловых отношениях с иностранными правительствами и платные выступления в качестве спикера существенно снижают его шансы – в конце концов, ранее сторонники Трампа активно обвиняли в аналогичной деятельности Хиллари Клинтон во время избирательной кампании. В 1993 году Джулиани был избран мэром Нью-Йорка, и четыре года спустя был избран на второй срок, как республиканец. Он заработал уважение, благодаря своей жесткой борьбе с даже мелкой преступностью, он сумел, таким образом, резко снизить уровень преступности в 16-миллионом мегаполисе.