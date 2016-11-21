The New York Times: Болото Дональда Трампа становится еще более мутным

Об этом говорится в редакционной статье "Болото Дональда Трампа становится еще более мутным", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Самое абсурдное их них - это правило, согласно которому заявители должны просто отменить регистрацию в качестве правительственных лоббистов, и на следующий день они готовы к административным должностям и постам в переходной команде. Нетрудно себе представить лоббиста, который отменяет регистрацию в понедельник и уже во вторник присоединяется команде Трампа, стремясь переписать правительственные постановления, которые охватывают сферы интересов бывших клиентов.

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"Я называю это теневым обществом лоббистов", - сказал изданию "Politico" Пол Миллер, президент Национального института лоббизма и этики, он также прогнозирует, что все большее количество лоббистов откажутся от регистрации, если это единственное условие для того, чтобы присоединиться к администрации Трампа.

Согласно изданию "Politico", переходная команда отклонилась от жесткого кодекса этики, на котором настаивал Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, прежде чем его уволили с поста лидера перехода. Этот кодекс, адаптированный к стандартам администрации Обамы, не позволил бы лоббистам работать в переходной команде и участвовать во всех вопросах, которые они лоббировали в предыдущем году. Помощники говорят, что вице-президент Майк Пенс, преемник Кристи, также хотел бы избавиться от лоббистов. Но до сих пор не был предложен ни один детальный кодекс этики, подобный тому, который разработала переходная команда Обамы восемь лет назад. Также нет никакого публичного подтверждения того, что лоббисты, с их умением собирать большие пожертвования, будут под контролем.

Как кандидат, Трамп был уверен, что сможет реформировать "болото" влияния в столице. Но он быстро продемонстрировал нерешительность, как избранный президент, которому еще предстоит освоить методы Вашингтона. "Там все лоббисты", - сказал он в изумлении на CBS в программе "60 минут". "Мы делаем многое, чтобы очистить систему", - утверждал он, прежде чем завершить свое выступление, "Я имею в виду, это место – один большой лоббист".

Контроль лоббистов, со всеми их тайными знаниям о правительстве, является непростой задачей, такой же старой, как система распределения должностей за заслуги. Чиновники регулярно переходят в правительство для управления агентствами, контролирующими отрасли, которые они представляли, а затем возвращаются в систему лоббирования, когда меняется расстановка сил.

Чиновники переходной команды Трампа продвигают свое предложение. Они хотят запретить чиновникам администрации лоббирование по своей специальности в течение пяти лет после окончания срока службы. Это хорошая идея, но она не учитывает большую ответственность, с которой нужно быть настороже при формировании нового правительства. После обещаний, данных во время грандиозной кампании Трампа, возникает вопрос. Его переходная команда действительно осушит болото или сделает его еще более глубоким?