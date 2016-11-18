В США украинца, выдававшего себя за школьника, осудили на 2 месяца по одному из обвинений

Ранее 24-летний ныне Артур Самарин признал себя виновным в мошенничестве с удостоверением и номером социального страхования, передает Радио Свобода.

На следующую неделю назначены слушания по другими из всего около десятка обвинений в отношении него, по которым ему грозит до 40 лет лишения свободы и депортация. Речь идет об отдельных обвинениях в мошенничестве, а также в сексуальном преступлении.

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Самарин также признал себя виновным в ряде других правонарушений, в частности, в половых отношениях с 15-летней девушкой, что является уголовным преступлением.

Артур Самарин приехал в США в возрасте 19 лет по краткосрочной визе и нелегально остался, когда она закончилась. В 2012 году он выдал себя за школьника и поступил в среднюю школу в Пенсильвании, где произвел своими успехами хорошее впечатление на учителей, которые не знали о его настоящем возрасте.

Позже он также исправил себе документы на имя Ашер Поттс, назвав своими названными родителями американских супругов Поттсов.

Его разоблачили и арестовали в феврале этого года.