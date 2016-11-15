Der Spiegel: Беспрецедентный конфликт интересов

Об этом пишет Марк Питцке в статье "Беспрецедентный конфликт интересов", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Дональд Трамп любит свой позолоченый пентхаус на Манхэттене. С вершины Trump Tower, за несколько минут, частный лифт доставляет его в офис на 28 этаже, на Пятой авеню. Во время кампании Трамп часто летел несколько часов, только чтобы провести ночь здесь, в своей постели.

Это изменится, когда 20 января строительный магнат переедет в Белый дом. По сообщениям, он хочет работать из Нью-Йорка хотя бы в выходные дни, но и от этого в ближайшее время ему придется отказаться.

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Там останутся его взрослые дети – Дональд младший, Иванка и Эрик – в качестве управляющих его миллиардным концерном. "Мы позаботимся о бизнесе", - сказал Эрик Трамп в первом телевизионном интервью семьи после выборов. "Нам это только в удовольствие".

И, вероятно, они будут получать миллиарды прибыли от сомнительных частных компаний – благодаря их будущей роли инсайдеров в правительстве.

Трамп станет самым богатым президентом США в истории

Концерн Трампа состоит из 515 компаний; когда Трамп вступит в должность, произойдет исторически беспрецедентный конфликт интересов. Тем более, что, по сообщениям CNN, он требует для своих детей "допуск к совершенно секретным документам и проектам", самым важным тайнам Белого дома. В таком случае за одну ночь клан получит не только нормативную власть над финансово-экономической сферой, но и будет осведомлен о глобальных событиях, о которых не знают остальные.

Журналист Карл Бернстайн, один из тех, кто обнаружил "Уотергейт", так описал преимущества подобных механизмов: "Я открываю новый бутик в Эр-Рияде, основываясь на том, что я только что услышал на брифинге ЦРУ".

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Трамп станет самым богатым президентом США в истории. По оценкам "Forbes", его состояние составляет 3,7 миллиарда долларов в активах, что превышает даже состояние семьи Кеннеди. Другие бывшие президенты выглядят относительно скромно.

Сложные правила для – почти – всех членов исполнительной власти США должны предотвратить конфликт интересов между политическим постом и личной выгодой. К примеру, они не могут владеть акциями в определенной отрасли, если их должность позволяет ею управлять.

Только один человек освобождается от этих правил – сам президент.

Бывшие президенты принимали решение на добровольной основе. В основном они передавали свой инвестиционный портфель в "слепой траст", и управляющий действовал в их пользу, но без их ведома. У других, в том числе у Барака Обамы, были свои деньги на обычных счетах и в активах, о которых они открыто сообщали каждый год.

Трамп хочет сделать по-другому. По словам его адвоката Майкла Коэна, его концерн также должен быть передан в "слепой траст", - но под присмотром детей.

Это размывает все границы. Младшие будут управлять бизнесом, который ведет дела с государством, на которое они могут влиять. Они не только могут присутствовать на закрытых встречах, но теперь они входят в команду, которая занимает все новые должности.

Рука руку моет?

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Пример: Новый Trump International Hotel в Вашингтоне, здание которого раньше было почтой. За элитную недвижимость недалеко от Белого дома, он платит правительству три миллиона долларов аренды в год, но скоро Трамп станет своим же арендодателем. Строительство стало возможным благодаря кредиту Deutsche Bank на сумму 170 миллионов долларов - один из многих финансовых конфликтов холдинга Трампа с учреждениями в стране и за рубежом.

Связь с Deutsche Bank еще более взрывоопасна. Когда Трамп станет президентом, за ним останется последнее слово в отношении судьбы его кредитора, который должен заплатить Соединенным Штатам $ 14 млрд штрафа. Заявления Трапа о финансовом секторе, который он хочет дерегулировать, порождают надежду. Снисхождение государства в обмен на более выгодные кредитные условия – рука руку моет?

Одна лишь возможность такого смешения политики и бизнеса посеет вечные сомнения в решениях Трампа. "Это станет для него постоянным препятствием", - сказал корпоративный юрист и эксперт по этике Кен Гросс газете "New York Times". "Даже если он действует в общественных интересах, его будут подозревать в продвижении своих бизнес-интересов".

Однако, до сих пор в лагере Трампа нет никаких признаков того, что он стремится хотя бы на время отстранить детей от управления холдингом. "Тогда он в принципе сделает их безработными", - пожаловался экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, близкий советник Трампа и предположительно один из кандидатов на пост министра иностранных дел. "И это приведет к новым проблемам".