Die Presse: Пророссийская волна в Восточной Европе

Об этом пишет Борис Калноки в статье "Пророссийская волна в Восточной Европе", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Минувшее воскресенье порадовало Кремль. И в Молдове, и в Болгарии на президентских выборах победили пророссийские кандидаты. Игорь Додон, победитель в Кишинёве, объявил о начале предварительных переговоров в Москве, на которых он хочет закрепить стратегическое партнерство. Молдаване разочарованы пустыми обещаниями прозападных политиков.

Еще более неожиданными, словно гром среди ясного неба, стали выборы в Болгарии, стране ЕС. Победителем стал Румен Радев, бывший главнокомандующий военно-воздушных сил, который выступает за "прагматичные отношения с Россией" и хочет установить баланс членства Болгарии в ЕС и НАТО.

Эту мантру можно услышать во многих странах бывшего Восточного блока. Исключением являются Польша, страны Балтии, и, в некоторой степени, Румыния. Поскольку эти страны чувствуют непосредственную угрозу из-за новых экспансионистских стремлений России в регионе.

Существуют веские причины для новой вспышки русофильства в Восточной Европе. Но для каждой страны они разные. В Молдове это обусловлено тем, что население, особенно в сельской местности, недовольно коррумпированным и конфликтующим прозападным правительством, а пожилые люди тоскуют по "старым добрым" советским временам. Бедность и экономический застой ослабляли надежду на лучшее – европейское – будущее, а в некоторых случаях – уничтожали ее.

В Болгарии у многих снова возникла ностальгия по России. Там обещания Европы также не стали реальностью. Кроме того, кандидат от правительства Цецка Цачева казалась невыразительной на фоне бывшего боевого пилота Радева.

Зависимость от российского газа

И затем есть еще два фактора: энергетика и внешняя торговля. Санкции ЕС против Москвы из-за ее агрессивной политики в Украине нанесли вред региону. Потери ощутимо сильнее ударили по сравнительно бедным странам на Востоке, нежели по странам более состоятельного Запада.

Кроме того, они гораздо больше зависят от российского газа, в частности Болгария. Долгое время эти страны были заинтересованы в проекте "Южный поток", строительстве трубопровода в Юго-Восточную Европу в обход Украины, чтобы Россия могла оказывать на нее (Украину) давление и в сфере энергетики. Попытка реализовать проект привела к масштабному давлению на Центральную и Восточную Европу со стороны США и ЕС, и план провалился. Поскольку сама Германия получает российский газ в обход Украины, в регионе росла озлобленность из-за якобы лицемерия "западников". Тем временем, Россия стремится реализовать новый проект под названием "Турецкий поток". Согласно одной из версий, газ изначально будут поставлять в Турцию, а затем в Грецию, но в обход Болгарии, вероятно, потому, что страна до сих пор была ориентирована на ЕС и США.

Перевоплощение "Восточного блока"

Это может измениться, если Болгария примет решение в пользу нового прагматизма в отношениях с Россией. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может открыть новые возможности. Трамп совершенно не против, если кто-то хочет вести дела с Россией.

Все это формирует фон для возникновения нового соотношения сил в Европе, в некотором роде, это частичное перевоплощение российской "сферы влияния", бывшего Восточного блока. Не секрет, что Россия хочет этого, очевидны также средства принуждения. К ним можно отнести и дестабилизацию ЕС путем поддержки радикальных левых и правых сил.

"Ассоциацию друзей Путина" в Европе возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, кстати, еще во время избирательной кампании в США первым открыто стал на сторону Трампа. В других странах Путин также может рассчитывать на значительную поддержку, например, в Сербии, или в сербской части Боснии.

Москва разжигает "борьбу за культуру"

В погоне за влиянием, так называемая "борьба за культуру" способствует продвижению российских интересов в Европе. Религия, семья, родина – вместо однополых браков и открытых границ. Это находит отклик не только в Восточной Европе, прежде всего, из-за опасений, вызванных миграционным кризисом.

Новые инструменты в битве за мнения ежедневно предлагают веб-страницы, которые Россия открыла во всех странах бывшего Восточного блока, чтобы распространять полуправду и ложь во всей Европе.

Политика продвижения национальных интересов. Сама ее суть становится чем-то вроде аварийного тормоза для российской кампании по защите ценностей. Поскольку политика продвижения российских интересов весьма агрессивна и экспансивна, она вызывает ожесточенное сопротивление там, где пытается доминировать над другими странами. В настоящее время так происходит в Польше и странах Балтии.