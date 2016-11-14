Süddeutsche Zeitung: Первые дни Трампа в качестве будущего президента оставили всех в растерянности

Об этом пишет Маттиас Кольб в статье "Первые дни Трампа в качестве будущего президента оставили всех в растерянности", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Первая встреча с президентом США Бараком Обамой? "Он очень умный, у него очень хорошее чувство юмора, я хотел бы поговорить с ним часа четыре". Стена на границе с Мексикой? На некоторых участках может быть и забор. Звонок Хиллари Клинтон в ночь выборов? "Они была сама любезность". Реформа медицинского страхования "Obamacare", которую ненавидят республиканцы? Некоторые ее пункты нужно сохранить, реформа необходима. "Гораздо лучшее здравоохранение за гораздо меньшие деньги", вот что Дональд Трамп обещает гражданам США.

Это замечательное и необычное интервью будущий президент США дал телеканалу CBS в пятницу в "Trump Tower". Интервьюер Лесли Шталь, как и Трамп, сидит на золотом стуле и упорно спрашивает его о том, какие из заявлений республиканцев он хочет реализовать.

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Трамп подчеркнул, что для него самое главное обезопасить границу и депортировать или арестовать тех нелегальных иммигрантов, которые являются преступниками или принадлежат к бандам. Таких мигрантов в США насчитывают до трех миллионов человек. Он отходит от своего максимализма, который часто демонстрировал во время избирательной кампании, и указывает на то, что основная цель заключается в депортации преступников.

Людей, которые надеялись, что интервью внесет ясность в отношении планов 70-летнего президента в Белом доме, ожидает разочарование. На посту президента он планирует демонстрировать "хорошие манеры", но иногда необходимы также твердость и четкие выступления. Его девиз – "Америка прежде всего", он хочет отказаться от зарплаты в 400 тысяч долларов и примет только доллар, но ничего более конкретного он не сказал. Останется ли директор ФБР Коуми на своем посту? Изменит ли он свою жесткую позицию в отношении абортов? Трамп не уточнил.

Во время избирательной кампании Трамп обещал назначить специального следователя, который должен заниматься вопросом отношения Клинтон к конфиденциальным электронным письмам. Но в интервью он сообщил о том, что это не является для него приоритетом. На вопрос о том, сожалеет ли он о резком тоне и всех жестоких оскорблениях во время кампании, Трамп после некоторой заминки ответил: "Я ни о чем не жалею, нет. Это была отличная кампания".

Трамп призывает сторонников прекратить насилие в отношении латиноамериканцев и мусульман

В течение нескольких дней в Нью-Йорке и десятках других городов США тысячи людей протестуют против него (с табличками "Не мой президент"), а миллионы граждан США боятся его президентства. Но очевидно Трампа это не заботит. "Демонстранты просто не знают меня. И в некоторых случаях это профессиональные протестующие, которым платят", - говорит он. Только после многочисленных вопросов он обратился к критикам с фразой "Не бойтесь" и пожаловался на двойные стандарты в средствах массовой информации.

Во время долгого разговора, к которому позже присоединились будущая первая леди, и четверо из пятерых его детей, зрители видели весьма скептическое и смущенное выражение лица опытного журналиста Лесли Шталь. Особенно, когда Трамп утверждал, что был потрясен, узнав о том, что некоторые из его сторонников выкрикивали расистские лозунги в адрес геев, афроамериканцев и латиноамериканцев.

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Он "опечален" этой информацией, потому что ничего подобного не слышал. Затем Трамп посмотрел прямо в камеру и сказал: "Прекратите это! Я объединю эту страну. Если это поможет, я говорю вам: прекратите!"

Сигналы будущего президента противоречивы

В некотором смысле, это первое телевизионное интервью – хорошее завершение недели, когда США и мир начали привыкать к словам "президент США Дональд Трамп". Потому что сигналы будущего президента противоречивы. В своей речи по случаю победы в Нью-Йорке он предстал государственным деятелем. Это касается и встречи с его предшественником Бараком Обамой, где Трамп засыпал похвалами человека, в американском происхождении которого сомневался в течение многих лет.

Трамп поручил своему заместителю Майку Пенсу возглавить переходную команду. Это позволяет предположить, что он готов сотрудничать с теми представителями власти, которых проклинал во время избирательной кампании. Именно так стоит расценивать первое кадровое решение. Он назначил Райнса Прибуса, инсайдера Вашингтона, на пост начальника штаба в Белом доме, который в будущем будет принимать решения о том, кому предоставить доступ в Овальный кабинет.

В то же время Трамп назначил Стивена Бэннона своим "главным стратегом", который должен быть "равным партнером" Прибуса. Напоминание: до августа Бэннон был главой ультраправого сайта Breitbart News, который распространяет теории заговора и сравнивает с Холокостом работу женской организации "Planned Parenthood" (Планирование семьи), которая также проводит аборты. Пока совершенно неясно, к кому в будущем будет прислушиваться президент Трамп, и поддержит ли Бэннон цель Трампа – объединить поляризованное американское общество.

Будет ли президент Трамп использовать Twitter? Почему нет

В последние дни перед выборами советники запретили Трампу использовать Twitter, но, видимо, сейчас ему снова вернули его смартфон. После того, как в четверг вечером он жаловался на "нечестные протесты", в ​​воскресенье он критиковал Нью-Йорк Таймс за их "очень скудное" и "совершенно ошибочное" освещение событий. Это - мягко говоря - необычно, когда будущий президент высказывает предположение о том, что важное издание продолжит говорить о нем "плохо".

Тема социальных медиа также обсуждалась в интервью CBS. Меланья Трамп подчеркнула, что в качестве первой леди хотела бы посвятить себя теме издевательств в киберпространстве. На упоминание Лесли Шталь о том, что ее собственный муж во время избирательной кампании был автором "ряда подлых твитов", Меланья Трамп ответила: "Я говорю ему, если он перегибает палку, по моему мнению. Но он взрослый человек и решает сам".

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Дональд Трамп пока не уточнял, как часто будет писать в Twitter на посту президента. "Я буду сдерживать себя, но я считаю эти современные средства связи просто фантастическими. Но там не должно быть ничего такого, за что человеку может быть стыдно". Возможно, очень хорошо, что он использует Facebook, Twitter и Instagram, ведь если он прочтет фальшивые статьи или новости, то сможет информировать об этом 28 миллионов своих подписчиков.

Сейчас прояснился один вопрос. Ни Иванка Трамп, ни ее братья Эрик и Дональд-младший не хотят быть частью правительства Трампа на посту министров. Они намерены позаботиться о бизнесе, пока отец будет управлять страной. Тем не менее, никому в золотой "Trump Tower" не кажется странным, что все трое все же вошли в переходную команду, и, следовательно, имеют право голоса в вопросе выбора кандидатов в министерства (труда, торговли и финансов), решения которых будут влиять на отели и недвижимость Трампа.

Даже если образ бренда Trump пострадал из-за избирательной кампании, в этом нет ничего страшного, считает Иванка. "Речь идет о чем-то более важном и серьезном". Отец перебивает ее: "Наша страна в плохом состоянии. Мы спасем нашу страну, при этом загруженность отелей меня совершенно не интересует". Несомненно, уверенности избранному президенту Трампу не занимать.