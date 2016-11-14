Исламисты говорят, что победа Трампа поможет им завербовать тысячи новых бойцов – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Командиры талибов и сторонники «Исламского государства» утверждают, что антимусульманская риторика Трампа в рамках его предвыборной кампании с призывами к полному запрету на въезд в Штаты представителей ислама идеальная в их усилиях по вербовке, особенно среди недовольной молодежи на Западе.

"Этот парень является полным маньяком. Его ненависть по отношению к мусульманам сделает нашу работу намного проще, потому что мы можем набрать тысячи", – рассказал Абу Омар Хорасани, командующий «ИГИЛ» в Афганистане.

Трамп жестко высказывался в отношении групп боевиков во время предвыборной кампании, обещая победить "радикальный исламский терроризм так же, как мы выиграли холодную войну."

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Избранный президент позже смягчил свой призыв к полному запрету на въезд мусульман, сказав, что он временно приостановит иммиграцию из стран, которые имеют «историю экспорта терроризма».

"Он не делает различий между экстремистскими и умеренными исламистскими течениями и, в то же время, он игнорирует (тот факт), что его экстремизм будет генерировать в свою очередь (другой – ред.) экстремизм", – сказал авторитетный шиитский мусульманский священнослужитель Ирака Муктада ас-Садр в своем заявлении.

"Наши лидеры внимательно следят за выборами в США, но было неожиданно, что американцы станут рыть себе могилы, и они сделали так", – сказал представитель ИГИЛ Хорасани, который охарактеризовал президента Барака Обаму как умеренного неверного, который по крайней мере имел немного мозга в сравнении с Трампом.