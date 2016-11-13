Опасность проявления слабости в отношениях с Россией - The New York Times

Об этом говорится в редакционной статье "Опасность проявления слабости в отношениях с Россией", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Сейчас отношения между Россией и Западом находятся на наиболее опасном этапе со времен холодной войны, а Трамп выступал защитником России, ему были выгодны усилия Москвы, которая пыталась повлиять на избирательную кампанию. Временами он казался почти одурманенным российским президентом, он восхвалял твердость Путина и настаивал на том, что эти двое при встрече могли бы разрешить любые разногласия. В то же время, его мало беспокоил тот факт, что Россия представляет собой серьезную стратегическую проблему.

Некоторые эксперты считают, что Россия хочет войны с Западом. Но многие опасаются, что агрессивное поведение Путина, в попытке возродить российское величие (и, таким образом, скрыть проблемы дома), может стать причиной своего рода опасных просчетов, которые часто приводят к вооруженным конфликтам.

Осуществление Россией хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии и кампанию Клинтон ради вмешательства в выборы – это наглый поступок. Еще ужаснее действия, которые угрожают жизни людей и глобальной стабильности, такие как авиаудары Путина по гражданскому населению в Сирии; размещение оружия, способного нести ядерные боеприпасы, вблизи Польши и стран Балтии; аннексия Крыма и война, которую он вел на востоке Украины. Он нарушил Договор о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности 1987 года, когда позволил производство крылатых ракет наземного базирования и отменил 16-летнее соглашение о сокращении запасов оружейного плутония.

До сих пор Трамп выступал защитником Путина, несмотря на его поведение и очевидную необходимость в том, чтобы следующий президент США был готов к бедам, которые несет Путин, и хотел им противостоять.

Трамп отклонил выводы разведки о том, что за хакерскими атаками стоит Россия, продемонстрировав таким образом неуважение к фактам, а также к органам безопасности, которые их собирают. В четверг высокопоставленный российский чиновник признал, что Кремль контактировал с союзниками Трампа во время кампании. Связь президентской кампании с иностранными лидерами нельзя назвать необычным явлением, но эта ситуация вызывает обеспокоенность, учитывая попытки несанкционированного доступа и связь между бывшим главой кампании Трампа и пророссийским экс-президентом Украины.

Поскольку Трамп отказался критиковать Кремль, важно, чтобы Обама нашел способ наказать Россию за хакерство, еще до того, как покинет свой пост. Это наказание должно продемонстрировать решимость Вашингтона противостоять кибератакам без дальнейшей эскалации конфликта. Отыскать правильный баланс будет очень сложно. Обама также должен продолжать переговоры с Россией о взаимоприемлемых принципах кибер-сдерживания, что поможет установить правила для регулирования, защиты и предотвращения вредоносных вторжений в киберпространстве.

Ухудшающиеся отношения между Москвой и Вашингтоном далеки от прогнозов тех времен, когда в 1991 году распался Советский Союз, и возникли большие надежды на то, что Россия станет демократией и объединится с Западом. В 2009 году Обама уполномочил Хиллари Клинтон, своего первого государственного секретаря, "перезагрузить" отношения, с целью содействия сотрудничеству.

Обе стороны совместно работали над договором о контроле над вооружениями и ядерной сделкой с Ираном. Но, в целом, "перезагрузка" не удалась, во многом из-за Путина. Восстановление влияния России и центральной роли в мировых делах оказались для Путина и россиян более важными, чем мирные и выгодные связи с Западом. Его внешняя политика – это довольно последовательное продолжение советской политики. Попытка избежать окружения Запада путем перемещения в Украину; опосредованные войны для реализации интересов России, как, например, в Сирии; и создание проблем для американского государства, где только возможно.

Обама, как и другие западные лидеры, медлил с признанием миссии Путина реваншистской. Теперь, когда угроза очевидна, Америка и ее союзники не могут допустить, чтобы Трамп сделал ту же ошибку. Необходим прагматичный пересмотр американо-российских отношений, который включает в себя, как минимум, повторное подтверждение приверженности Америки европейской демократии и Организации Североатлантического договора (НАТО), о которой Трамп пренебрежительно отзывался во время избирательной кампании. Путин, в свою очередь, стремится подорвать обе.

Достижение правильного баланса между твердостью и примирением никогда не было легкой задачей для Соединенных Штатов или их западных союзников. Альянс в большей степени поддерживает санкции в отношении России за ее действия в Украине. Он также пришел к соглашению в вопросе развертывания военных батальонов численностью от 800 до 1200 солдат разных национальностей в Польше, Литве, Эстонии и Латвии, в дополнение к бригаде из еще четырех батальонов, которая будет базироваться в Румынии и Болгарии. Но все еще могут быть необходимы дополнительные шаги.

Тем не менее, нельзя позволить отношениям между Соединенными Штатами и Россией вернуться к губительному соперничеству времен холодной войны. Кремль готов сотрудничать с Трампом, и эта готовность может послужить полезной цели. Возможно, Трамп будет располагать достаточным влиянием на Путина, чтобы убедить его соблюдать соглашение по контролю над вооружениями и вернуться к соблюдению тех, которые Россия уже нарушила.

Во многих отношениях Путин кажется сильным, но он хорошо ведет игру, имея на руках слабые карты. Нефтезависимая экономика России сокращается, ее население стареет, и страна по-прежнему остается погрязшей в дорогостоящих военных операциях в Сирии и Украине. Он не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты и их союзники будут отстаивать свои принципы и ценности, даже в то время, когда они остаются открытыми для сотрудничества в тех сферах, где интересы обеих сторон совпадают. Это суть проблемы, с которой столкнется Трамп.