Правительство Франции хочет продлить режим ЧС, введенный год назад после терактов в Париже
04:47, 13 ноября 2016Мир
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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что чрезвычайное положение, введенное в стране после терактов год назад, скорее всего, будет продлено.
Иллюстрация REUTERS
Об этом пишет русская служба «Би-би-си».
В интервью изданию Вальс сказал, что Франция должна защитить демократию в преддверии президентских выборов следующего года.
Режим ЧП был введен в стране на полгода после серии терактов в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.
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Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
Затем он был продлен до января 2017 года. Тогда Вальс заявил, что продлевать чрезвычайное положение будут столько раз, сколько это понадобится для безопасности страны.
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