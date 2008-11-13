Эксперт: матрос, обвиненный в трагедии подлодки, не мог включить систему

Заявление Следственного комитета при Прокуратуре (СКП) РФ о том, что аварию на атомной подлодке "Нерпа", унесшую жизни 20 человек, устроил включивший систему пожаротушения матрос, вызвали сомнения у главы Генштаба Вооруженных сил России Николая Макарова и у сослуживцев того самого матроса.

В четверг "Российская газета" сообщила, что обвиняемого матроса зовут Дмитрий Гробов, и он уже арестован. По данным издания, арестован еще один из трех вахтенных, находившихся в носовом отсеке во время аварии, - Алексей Васильев.

СКП пока фамилий не называет. Ее официальный представитель Владимир Маркин заявил РИА Новости, что до предъявления обвинения фамилии подозреваемых обнародованы не будут.

Между тем глава Генштаба Вооруженных сил Николай Макаров призвал следствие не спешить с выводами

Источник в комиссии по расследованию сообщил РИА Новости, что следствию еще необходимо установить, каким образом систему пожаротушения мог включить матрос, не имевший к ней допуска. "Допуск к системе имеют члены экипажа рангом не ниже старшего офицера. Невозможно просто включить систему, которая защищена несколькими уровнями подтверждения", - заявил эксперт.

Сослуживцы матроса, обвиняемого в несанкционированном включении противопожарной системы на АПЛ "Нерпа", уверены в его непричастности к аварии. "Я и многие наши подводники знаем его достаточно давно. Мы не первый раз плаваем вместе. Лично я знаю его более пяти лет. Это отличный специалист и дисциплинированный моряк. Он просто не мог каким-либо образом включить систему пожаротушения", - сообщил РИА Новости один из пострадавших офицеров, который присутствовал на похоронах погибших приморцев.

По его словам, включить систему пожаротушения одновременно в двух отсеках технически практически невозможно.

"Это программная ошибка, однозначно. Сейчас просто нужно найти крайнего, на которого можно все повесить", - заявил собеседник агентства.