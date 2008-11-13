Возле Сомали пираты обстреляли из гранатометов российское судно

У берегов Сомали пираты из гранатометов и автоматов обстреляли российский контейнеровоз "Капитан Маслов", сообщает РИА новости со ссылкой на Минтранс РФ. На судне Дальневосточного морского пароходства, которое идет под флагом Кипра, находится экипаж из 17 человек (граждане России).

По данным ведомства, сигнал о ЧП в 300 милях от берегов Сомали поступил в 16.50 мск. Судно следовало из порта Коломбо в порт Момбаса.

«В результате обстрела из гранатомета и автоматов с быстроходного катера в каюте 3-го помощника капитана теплохода "Капитан Маслов" возник пожар. Силами экипажа судна пожар был локализован и потушен. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно, маневрируя, ушло от пиратов", - говорится в пресс-релизе Минтранса РФ.

О происшествии проинформированы МИД России, ФСБ России, Минобороны России. Установлена связь со спасательными центрами государств, расположенными вблизи места инцидента (Сейшельские острова, Кения).

По имеющейся информации, корабль ВМС "Неустрашимый" находится на расстоянии 1200 миль от места происшествия. Командир корабля проинформирован о происшествии. По последним данным, судно "Капитан Маслов" продолжает следовать в порт назначения.