Президент Мексики хочет сотрудничать с Трампом, который обещал построить стену на границе

После очевидной победы Трампа в президентской гонке в Америке, президент Мексики сказал, что готов сотрудничать с США, чтобы помочь обеим странам укрепить связи сотрудничества и взаимного уважения. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала NBC News.

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Ранее Ньето попал под шквал критики за принятие Трампа в Мексике во время президентской кампании сразу после того, как кандидат от республиканцев назвал мексиканских иммигрантов в США "насильниками" и торжественно пообещал построить стену между обеими странами за счет Мексики, чтобы остановить поток мигрантов через границу.

"Мексика и Соединенные Штаты являются друзьями, партнерами и союзниками, и мы должны продолжать сотрудничество ради конкурентоспособности и развития Северной Америки", - заявил мексиканский президент в Twitter на испанском языке.

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При этом телеканал напомнил, что Трамп во время избирательной кампании заявлял, что может разорвать соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которая увеличила торговле между Мексикой, США и Канадой, потому что, по мнению республиканского кандидата, эта сделка уничтожила рабочие места в США.

В то же время, как отмечает американская газета USA Today со ссылкой на профессора по истории университета штата Нью-Йорк в Нью-Пальтци Кристофера Альбе, Трамп является наиболее открытым антимексиканским лидером США со времени президентства Джеймса Полка (занимал должность с 1845 по 1849 годы), который вел американо-мексиканскую войну. Но, по мнению ученого, «Трамп узнает, что обе страны очень связаны и изменит намерение наносить вред Мексике". Также он считает, что такие его действия будут не на пользу и США.