Путин пока не планирует встречаться с Трампом или разговаривать с ним по телефону – Песков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До того, как отношения улучшить, их нужно сначала вывести из состояния «полки», на которой они находятся. Явно, что они изрядно деградировали за последнее время, и деградировали они не по нашей вине. Президент (Путин) неоднократно повторял, что Россия ищет добрых отношений с Америкой, мы имеем много областей для совместного сотрудничества и мы ищем этого сотрудничества. Вместе с тем, безусловно, к сожалению, мы далеко не всегда испытываем взаимность со стороны США. Мы хотим взаимовыгодных отношений, и об этом идет речь», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания Москва связывает с победой Трампа.

«Это не означает, что одномоментно все спорные моменты в наших двусторонних отношениях могут исчезнуть с повестки дня, было бы глупо так думать. Главное не это, главное — это иметь политическую волю и намерение решать эти спорные моменты путем диалога, а не путем конфронтации или, тем более, каких-то абсурдных угроз», - сказал он.

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При этом Песков сообщил, что Путин пока не планирует встречаться с Трампом или разговаривать с ним по телефону.

«Давайте не забываться, что визави президента Путина является действующий президент США Обама. Еще несколько месяцев с нынешней администрацией работать, вернее, пытаться работать. К сожалению, уровень наших отношений не соответствует ожиданиям российской стороны», - заявил Песков.

По его словам, то, что Путин направил поздравительную телеграмму Трампу с победой на выборах, «соответствует общей протокольной дипломатической межгосударственной практике».

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Вместе с тем Песков добавил, что РФ рассчитывает на большее взаимопонимание с США в сирийском вопросе при Трампе.

«Мы надеемся на это. Хотя, еще раз повторяю — несколько месяцев еще работать с нынешней администрацией, с действующим президентом (США). И ситуация развивается таким образом, что она не терпит каких-то пауз», - сказал Песков.