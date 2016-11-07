Инцидент с эвакуацией Трампа сработал в пользу Хиллари Клинтон - эксперт

"В то время как Хиллари Клинтон выступала перед избирателями в Филадельфии, где команда Института Горшенина присутствовала непосредственно, большинство американских телеканалов нон-стопом крутили кадры экстренной эвакуации Трампа сотрудниками секретной службы со сцены в Рино, пишет LB.

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Сегодня, в воскресенье, штаб Хиллари сделал из этой картинки главный новостной повод уик-энда. После того, как выяснились все обстоятельства произошедшего, и то, что у задержанного в толпе человека не было никакого оружия, Трамп стал объектом насмешек в медиа. Естественно, преимущество в демократических СМИ. Но поскольку их покрытие несравненно сильнее, чем покрытие республиканских медиа, Трамп получил очень неприятный для себя повод в последние дни кампании. Как раз в разгар мобилизации сторонников, фактически сбежав со сцены", - сказал эксперт.

Оппоненты раскручивают месседж о трусости Дональда, убегающего от малейшего волнения в зале. "Естественно, все это подаётся в контексте месседжа о полной неготовности Трампа к президентскому посту. Очень удачно работает сравнение с недавним инцидентом на агитационном мероприятии Клинтон, где президент Обама заступился за сторонника Трампа, который выкрикивал из толпы анти-клинтоновские лозунги.

Вот эти две картинки очень активно сравнивают сегодня не в пользу Трампа. С одной стороны - президент, который успокаивает охрану и говорит, что каждый человек в США имеет право на свободное высказывание, с другой - Трамп, которого охрана эвакуирует со сцены из-за скандала в зале. Возможно, агенты секретной службы и действовали согласно инструкциям, однако в публичной плоскости этот инцидент стал плохим подарком для команды Трампа. Особенно, когда выяснилось, что парень, который спровоцировал волнения в толпе, был безоружен", - полагает Евгений Курмашов.

Делегация Института Горшенина находится в США, где проводит серию встреч с политиками, представителями различных организаций и институций. Цель - изучение и экспертная оценка хода выборов в США, а также анализ ситуации в Украине и в мире.