Эрдоган: Запад не сделал для Турции ничего хорошего

Об этом он сказал, выступая на церемонии присуждения научных званий в одном из вузов страны.

"Мы сами будем решать свои проблемы", - отметил президент Турции.

"Благодаря приложенным усилиям и при помощи сегодняшних студентов, которых обучают наши преподаватели, мы сможем пройти через все испытания. Будьте в этом уверены, - цитирует Эрдогана Анадолу.

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На фоне событий за последние три года Турция изменила свой взгляд на происходящее и наметила для себя новый путь, сказал глава государства. По его словам, сегодня Турции уже неважно, что скажут другие.

«Отныне мы будем делать все необходимое для благосостояния народа и процветания страны. К примеру, этим принципом мы руководствовались во время демонстраций в парке «Таксим Гези» и событий, произошедших 17-25 декабря», - сказал глава государства.

Эрдоган также прокомментировал арест депутатов оппозиционной Демократической партии народов.

"Как глава государства я стараюсь по мере возможности отслеживать работы, проводимые в Турции в рамках целей 2023 года, а также ход реализации крупных проектов. Но есть вопросы, по которым необходимо информировать общественность. В их числе - юридический процесс в отношении депутатов, которые оказывали поддержку террористам PKK", - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что лично передал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель четыре тысячи досье на террористов Национальной разведывательной организации Турции.

«Полгода назад мы провели встречу в Стамбуле, и я вновь напомнил ей об этих документах. Канцлер же заявила, что число этих досье выросло до 4500. Хочу сказать, что в Германии препятствуют тому, чтобы восторжествовала справедливость. Несмотря на то, что европейские страны единогласно объявили PKK террористической организацией, в настоящее время они продолжают оказывать ей поддержку», - отметил президент Турции.

Ранее УНИАН сообщал, что полицейские задержали двух лидеров Демократической партии народов Турции — крупнейшей оппозиционной партии страны.