Литва считает ошибкой возобновление переговоров ЕС с Россией.

Как сообщает AFP, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Зигмантас ПАВИЛЕНИС.

“Мы считаем это ошибкой, история покажет, кто был прав, а кто нет”, - сказал он.

Литва, в частности, считает, что Россия не до конца выполнила условия плана мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, оставив около 7 тыс. военных на территории Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября ЕС решил продолжить переговоры с Россией о новом соглашении.

В заявлении французского президентства в ЕС, распространенном по итогам первого дня заседания Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС отмечается, что диалог и переговоры являются лучшим средством для ЕС в отстаивании своих интересов, однако они не легализуют статус-кво в Грузии.

5 ноября Еврокомиссия предложила обзор состояния отношений с Россией, в котором, в частности, высказалась за возобновление переговоров, приостановленных 1 сентября этого года решением Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) до выполнения Россией условий плана мирного урегулирования. Похожее предложение о возобновлении переговоров содержалось и в оценке, подготовленной Хавьером СОЛАНОЙ.