Пираты по требованию США показали экипаж «Фаины» (фото)

Пираты продемонстрировали, что с экипажем судна «Фаина» все в порядке.

Об этом сообщает сайт «Морской Бюллетень - Совфрахт».

«По требованию американских военных, пираты вновь вывели экипаж т/х Faina на открытую палубу и позволили их сфотографировать, чтобы показать, что с людьми все в порядке, и никто не пострадал, все живы и здоровы», - отмечается в сообщении.

На сайте также размещены фотографии от 9 ноября с экипажем «Фаины».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили возле берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузку оружия и техники на берег.

Фото с сайта Морской Бюллетень - Совфрахт