Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства дважды за сутки: посол РФ получил ноту протеста

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном сегодня, 2 ноября.

«Вчера вечером российский самолет Ан-148 вошел в воздушное пространство страны без разрешения в районе острова Вайндло», – сообщают в пресс-службе Главного штаба обороны Эстонии.

Отмечается, что самолет находился в воздушном пространстве Эстонии примерно полминуты. При этом транспондер был выключен, план полета не представлен.

Кроме того, экипаж российского воздушного судна, не устанавливал радиоконтакт с эстонскими диспетчерами.

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МИД Эстонии вызвал сегодня в Таллинн посла России и вручил ноту протеста.

В штабе обороны Эстонии отметили, что в этом году Россия семь раз нарушала воздушное пространство страны.

Как ранее сообщал УНИАН, самолет Ан-148, принадлежащий России, утром 1 ноября нарушил воздушное пространство Эстонии и находился в нем около минуты.

Министерство иностранных дел Эстонии тогда вызвало к себе российского посла, чтобы выразить ему свою обеспокоенность.