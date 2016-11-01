Премьер Ирака предостерегает Турцию от возможных провокаций

Во время пресс-конференции в Багдаде аль-Абади заявил, что Багдад не хочет ни противостояния, ни войны с Турцией, но иракские силы безопасности «готовы к этому в случае необходимости», передает Радио Свобода.

Хайдер аль-Абади отметил, что Ирак запретил турецким войскам вмешиваться в бои против группировки «Исламское государство» в городе Мосуле. «Если Турция вмешается в нынешние бои, мы будем действовать с ними как с врагами», – отметил иракский премьер.

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Отмечается, что сейчас на севере Ирака находится около 1 тысячи турецких военных, выведенных Анкарой на запрос иракского Курдистана. Они тренируют бойцов курдских отрядов «пешмерга».

Багдад призывает Турцию убрать свои войска с иракской территории.

Ранее УНИАН сообщал, что турецкая армия направила танковое группировки в юго-восточной провинции Ширнак в районе Силопи на границу с Ираком. Турция не исключает возможности участия своих войск в наземных операциях против террористической организации "Рабочая партия Курдистана" в Ираке.