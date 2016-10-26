Союзники Асада предостерегли Турцию от продвижения к Алеппо: встретим "решительно и с силой"
Союзные войска президента Башара Асада в Сирии в среду предостерегли Турцию от любого продвижения к их позициям на север и восток от Алеппо, заявив, что любой такой шаг они могут встретить "решительно и с силой".
Об этом сообщает Reuters.
Полевой командир союзных Дамаску войск сообщил об этом во время тура по линии фронта к северу от Алеппо в письменном заявлении, направленном Reuters представителем того же самого альянса.
Командир, имя которого остается в тайне, сказал, что любое продвижение турецких сил будет рассматриваться как нарушение "красных линий".
«Мы никому не позволим использовать предлог борьбы с ИГИЛ («Исламским государством») для продвижения и попытки приближения к обороне союзнических сил», – сказал он.
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Союз в поддержку Асада включает в себя ливанскую группировку Хезболла, иракские вооруженные формирования и Иранскую революционную гвардию, отмечает Reuters.
Как сообщал УНИАН, в Турции заявили о первом прямом столкновении с войсками Асада в Сирии. Турецкие военные сообщили, что предположительно сирийский военный вертолет сбросил на поддерживаемых Турцией повстанцев в Сирии бочковые бомбы. Если информация подтвердится, это будет считаться первым прямым столкновением сирийской правительственной армии и турецких войск с начала трансграничной операции Эрдогана в августе.