Союзники Асада предостерегли Турцию от продвижения к Алеппо: встретим "решительно и с силой"

Об этом сообщает Reuters.

Полевой командир союзных Дамаску войск сообщил об этом во время тура по линии фронта к северу от Алеппо в письменном заявлении, направленном Reuters представителем того же самого альянса.

Командир, имя которого остается в тайне, сказал, что любое продвижение турецких сил будет рассматриваться как нарушение "красных линий".

«Мы никому не позволим использовать предлог борьбы с ИГИЛ («Исламским государством») для продвижения и попытки приближения к обороне союзнических сил», – сказал он.

Читайте такжеВ Минобороны РФ назвали условия возобновления "гуманитарных пауз" в Алеппо

Союз в поддержку Асада включает в себя ливанскую группировку Хезболла, иракские вооруженные формирования и Иранскую революционную гвардию, отмечает Reuters.

Как сообщал УНИАН, в Турции заявили о первом прямом столкновении с войсками Асада в Сирии. Турецкие военные сообщили, что предположительно сирийский военный вертолет сбросил на поддерживаемых Турцией повстанцев в Сирии бочковые бомбы. Если информация подтвердится, это будет считаться первым прямым столкновением сирийской правительственной армии и турецких войск с начала трансграничной операции Эрдогана в августе.