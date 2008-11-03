Грузия в ближайшие два дня получит иностранную помощь

Грузия в ближайшие два дня получит первый транш донорской помощи в размере 250 миллионов долларов, сообщил грузинский премьер-министр Григол Мгалоблишвили журналистам в понедельник после встречи с представителями стран-доноров.

Как сообщает агентство "Новости-Грузия", премьер отметил, что деньги будут направлены в основном на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

"Главное, чтобы мы смогли выполнить наши обещания населению", - сказал Мгалоблишвили.

Лидеры ЕС на экстренном саммите по Грузии 1 сентября в Брюсселе объявили о намерении выделить в 2008-2010 годах порядка 500 миллионов евро на восстановление Грузии после конфликта в Южной Осетии, а также провести международную конференцию доноров.

Донорская конференция прошла в Брюсселе 22 октября. В общей сложности правительства и частный бизнес пообещали выделить Грузии 4,55 миллиарда долларов.