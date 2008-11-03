Коновалюк: Украина поставляла в Грузию наступательное вооружение

Украина несет моральную ответственность за то, что случилось на Южном Кавказе, за то, что ее техникой и вооружением убивали мирное население и российских миротворцев. Как передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал "Вести", такое заявление сделал глава комиссии Верховной Рады Украины Валерий Коновалюк.

По его словам, объемы поставок превышали потребность в обороне, в связи с чем возникают вопросы к поставщикам вооружения. "Это наступательное вооружение, которое явно обеспечивало подготовку к военной операции и началу агрессии. Это первая следственная комиссия украинского парламента, которая занимается расследованием поставок оружия Украины в Грузию, и она доведет расследование до конца, несмотря на то, что сталкивается с постоянными препятствиями", - заявил глава комиссии. Он также отметил, что Украина продолжает поставки военной техники и боеприпасов в Грузию.