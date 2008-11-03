Обама уверенно опережает Маккейна

Кандидат от Демократической партии Барак Обама уверенно опережает своего соперника в политической гонке, республиканца Джона Маккейна за один день до выборов президента США, сообщает Associated Press.

Опросы различных авторитетных изданий различаются, но чернокожий демократ всюду опережает республиканца в последний день 21-месячной кампании за Белый Дом.

Согласно опубликованному опросу газеты USA Today, за Обаму 53% голосов, за Маккейна 42%. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters совместно с C-SPAN и Zogby, за Обаму готовы отдать голоса 51% американцев, а за Маккейна - 44%. Статистическая погрешность составляет 2,9%.

Другие американские прогнозы показывают, что Обама опережает Маккейна на 7-8%, хотя за три дня до выборов этот показатель составлял всего 5%. Также, согласно опросам, Барак Обама лидирует в шести из восьми ключевых штатов США, включая Огайо и Флориду.